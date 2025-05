En France, l’Assemblée vote une résolution pour la « libération immédiate » de Boualem Sansal

L’Assemblée nationale française a voté massivement mardi une résolution exigeant « la libération immédiate » de l’écrivain Boualem Sansal. Et conditionnant toute coopération entre l’Algérie et la France, ainsi qu’avec l’Europe, « au respect des normes internationales des droits de l’homme« .

Le texte a été adopté avec 307 voix contre 28 et 4 abstentions. Cependant, l’adoption de cette résolution a vivement bouleversé la scène politique en France. En effet, la gauche reproche à ce texte d’attiser les tensions entre la France et l’Algérie.

Les députés français demandent « la libération immédiate et inconditionnelle » de l’écrivain Boualem Sansal

La résolution européenne pour « la libération immédiate et conditionnelle de Boualem Sansal« , proposée par la députée macroniste Constance Le Grip, a été examinée mardi 6 mai 2025 devant l’Assemblée nationale française. Le texte a été adopté massivement avec 307 voix.

Le texte invite le gouvernement français, la Commission européenne et le Conseil européen à subordonner « toute coopération renforcée avec l’Algérie » à « des avancées concrètes » dans le dossier de Boualem Sansal.

« Il est très important que l’Assemblée nationale se lève et envoie un message clair et sans ambiguïté, un appel aux autorités algériennes à la libération immédiate et sans conditions de Boualem Sansal« , a déclaré la députée francilienne suite à l’adoption de son texte.

✅ Adoption de la proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal.

La Droite tire à boulets rouges sur LFI

Toutefois, ce vote a suscité des tensions au sein de l’Assemblée française, notamment en raison de l’opposition de plusieurs députés de la gauche. Bien que les socialistes et écologistes aient voté pour. Le texte révèle des divisions au sein de la Gauche : les communistes se sont majoritairement abstenus et la France Insoumise a voté contre.

En effet, La France Insoumise, tout en demandant la libération de l’écrivain, estime que le texte risque de compromettre les partenariats avec l’Algérie et de « nuire aux chances d’obtenir sa libération« , en alimentant une surenchère politique et médiatique.

Une opposition qui ne passe pas inaperçue auprès de la Droite. Cette dernière a vivement critiqué la prise de position des Melenchonistes, c’est le cas d’ailleurs de Bruno Retailleau qui a déclaré : « En votant contre la résolution adoptée par l’Assemblée nationale demandant la libération de Boualem Sansal, LFI sombre une fois de plus dans l’indignité et le déshonneur« .

De son côté, Éric Ciotti a également commenté cette opposition : « Honte aux 28 députés Insoumis qui ont voté contre la libération de Boualem Sansal ! Honte aux communistes qui se sont abstenus ! Lâcheté et déshonneur…« .

