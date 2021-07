En forte hausse, le variant Delta continue de se propager en Algérie

Le variant Delta (indien) de coronavirus continue de se propager en Algérie faisant grimper les contaminations et les malades en réanimation en flèche.

Ce dimanche 4 juillet, l’Institut Pasteur d’Algérie a annoncé l’enregistrement, durant ces derniers jours, de nouveaux cas du variant indien de covid-19.

« Nous avons enregistré à partir du 20 juin 07 nouveaux cas du variant Delta (B.1.617.2) au niveau de la wilaya d’Alger. Le nombre total de cas confirmés de ce variant s’élève ainsi à 31 cas depuis le 03 mai dernier », a précisé l’Institut Pasteur dans un communiqué rendu public aujourd’hui.

Le variant indien est-il dangereux ?

Tous les nouveaux variants de coronavirus sont dangereux, mais le Delta est plus apte à faire des formes sévères, selon le chercheur français Pr Arnaud Fontanet.

« Les personnes infectées au variant Delta ont plus de risque d’être hospitalisées, on estime ce risque à 50% supérieur au virus qu’on connaissait en 2020 », a-t-il expliqué dans une déclaration à BFM TV le 30 juin dernier.

À noter que le variant Delta est porteur de plusieurs mutations spécifiques : dont la substitution L452R qui le rend plus contagieux (50% plus que le variant Alpha) et la substitution E484K. Il a été repéré pour la première fois le 5 octobre 2020 près de Nagpur, une ville du centre de l’Inde.