En forte croissance en 2022, le e-paiement prend son essor en Algérie

Le paiement électronique désigne le processus d’acheter ou de vendre des biens ou des services via des moyens de paiement en ligne. Notamment via les cartes de crédit ou les virements bancaires. En fait, il s’agit d’une alternative pratique et rapide aux moyens de paiement traditionnels tels que les chèques ou les espèces. Eu égard de sa grande importance, les commerçants ont eu de plus en plus recours au e-paiement.

En effet, les chiffres dévoilés ont montré que les transactions via les systèmes du paiement électronique ont enregistré une hausse de 62 %. Et ce, durant l’année précédente. À vrai dire, cette hausse est principalement due à la variété des services et activités qui permettent le paiement électronique. Effectivement, plusieurs commerçants proposent leur service en ligne.

Spécialement depuis la propagation du covid-19 qui a renforcé le recours à cette méthode. Selon les révélations de GIE Monétique, la valeur des transactions en ligne en 2022 a atteint 18,15 milliards de dinars. Sachant qu’en 2021, cette valeur a été estimée à 11,17 milliards de dinars. La même entité communautaire a donné plus de détails à ce sujet.

Voici le nombre des transactions effectuées par la carte Edahabia

Selon les indications de GIE monétique rapportées par le quotidien arabophone Ennahar, la valeur des paiements effectuée par la carte Edahabia ou la carte CIB est estimée à 5,42 milliards de dinars au cours de 2022. En effet, les Algériens ont effectué près de 9.048.125 transactions électroniques via la carte d’Algérie poste (Edahabia).

Cela jusqu’au 31 décembre 2022. Sachant que le nombre de ce type de transactions en 2021 a atteint 7.821.346. Soit une augmentation de 15,69 %. La même source médiatique a fait savoir que le secteur d’assurances a connu une grande croissance quant au paiement en ligne. Dans le détail, il est question de 23.571 transactions en 2022. Soit une augmentation de 181,54 % par rapport au 2021 ( 8.372 transactions). En ce qui concerne le secteur du transport, celui-ci a connu une hausse de 170,89 % en matière d’e-paiement. Cela par rapport au 2021.