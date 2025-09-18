En finir avec les coupures d’eau : Sayoud accélère les chantiers de dessalement dans cette wilaya

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, et le ministre des Ressources en Eau, Taha Derbal, ont effectué une visite de travail ce jeudi dans la wilaya de Blida.

Cette tournée, qui s’est déroulée en présence du wali et du commandant de la 1ère Région militaire, s’inscrit dans le cadre du suivi du développement local et de la prise en charge des préoccupations des citoyens.

L’objectif central était d’évaluer l’état d’avancement des projets structurants destinés à résoudre durablement le problème d’adduction en eau potable. Le ministre Saïd Sayoud a donné une série d’instructions pour accélérer le parachèvement des différents chantiers.

Un bilan détaillé sur la stratégie hydrique de la wilaya

La visite a débuté par une réunion de travail à la salle de conférences de la wilaya. Le wali de Blida a présenté un exposé détaillé sur les principaux indicateurs relatifs à l’opération d’alimentation en eau potable. Ainsi que les mesures prises pour améliorer le service durant les années 2024 et 2025.

Les projets structurants, au premier rang desquels figure le raccordement de Blida à l’usine de dessalement d’eau de mer de Fouka 2 dans la wilaya de Tipaza, ont été longuement examinés.

Les projets de forage de nouveaux puits et leur réhabilitation ont également été passés en revue. Saluant les efforts consentis, Sayoud a donné des orientations pour accélérer le parachèvement de ces divers projets.

Blida : inspection des chantiers de raccordement à Fouka 2

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue sur le terrain pour inspecter physiquement l’avancement des travaux liés au raccordement à la station de Fouka 2.

Les sites visités concernaient des infrastructures clés comme des stations de pompage et des réservoirs destinés à intégrer le système d’alimentation en eau dessalée.

Ces ouvrages doivent permettre de renforcer significativement l’approvisionnement pour plusieurs communes de la wilaya, dont Boufarik. Sur place, le ministre de l’Intérieur a examiné le rythme des travaux et évalué les mesures urgentes à entreprendre.

Les instructions du ministre pour une mise en service rapide

Face aux délais à tenir, Saïd Sayoud a émis une série d’instructions strictes à l’attention des maîtres d’œuvre et des entreprises de réalisation. Il a ordonné l’accélération du parachèvement de l’ensemble des projets en cours dans la wilaya. De plus, il a exigé la mise en œuvre de mesures urgentes pour garantir une avancée significative des chantiers.

Ces directives visent à garantir une entrée en service rapide des installations pour assurer une alimentation régulière en eau au profit des citoyens. La wilaya de Blida s’apprête ainsi à recevoir un volume substantiel d’eau dessalée quotidiennement. Une manne attendue pour pallier les pénuries récurrentes. La mobilisation des ministères et des entreprises vise une concrétisation effective dans les plus brefs délais.