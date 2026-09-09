En finir avec la spéculation et les pénuries : l’État mise tout sur un nouveau verrou numérique

L’époque où l’incertitude planait sur la disponibilité des produits essentiels touche à sa fin. Face aux perturbations récurrentes des approvisionnements et aux hausses injustifiées des prix qui pèsent sur le pouvoir d’achat, les autorités prennent le taureau par les cornes. Une transformation profonde des mécanismes de contrôle s’opère dans les coulisses de l’administration. En unissant la force du numérique à la gestion commerciale, le gouvernement veut verrouiller le circuit de distribution national.

Dimanche dernier à Alger, une étape décisive a été franchie. Les services du ministère du Commerce intérieur et du Haut-commissariat à la Numérisation ont tenu leur deuxième réunion de travail en l’espace de quelques jours. Sous la direction conjointe de Meriem Benmouloud et d’Amel Abdellatif, cette rencontre vise à concrétiser un mécanisme numérique unifié pour la régulation du marché.

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Concrètement cela consiste à créer un réseau d’information interconnecté pour suivre les stocks, évaluer la demande. Et, ainsi, anticiper les tensions avant qu’elles ne se traduisent par des étagères vides dans les magasins.

La régulation du marché à l’ère des données numériques interconnectées

Ce nouveau dispositif repose sur le principe de l’interconnexion administrative. Les deux départements ministériels travaillent à « l’intégration entre les différents secteurs et l’identification des sources de données et des mécanismes de leur production et mise à jour. Pour en garantir la fiabilité et la cohérence », comme l’indique un communiqué officiel publié à l’issue des travaux.

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Pour éviter les failles du passé, chaque intervenant dans la chaîne de distribution aura un rôle bien défini. Cette répartition des responsabilités garantira l’exactitude des informations collectées auprès des producteurs, des importateurs et des distributeurs. La centralisation des données permettra aux décideurs d’avoir une vision globale de l’état des stocks sur l’ensemble du territoire national.

Marché national : un suivi précis pour contrer la spéculation et garantir l’approvisionnement

Lors des échanges, Meriem Benmouloud et Amel Abdellatif ont insisté sur « la nécessité de poursuivre les efforts de coordination. Afin de parachever le processus de mise en place de ce système numérique national unifié ». Ce dispositif doit assurer « un suivi précis et en temps réel de la traçabilité des produits de large consommation. Et garantir ainsi une évaluation fiable et globale. À même de soutenir la prise de décision et de renforcer l’efficacité de la régulation et de l’approvisionnement du marché national ».

Concrètement, cette plateforme unifiée remplacera les méthodes traditionnelles par des recoupements automatisés de données. En croisant les chiffres des différents ministères et organismes publics, les services de contrôle détecteront immédiatement les anomales, les rétentions de stocks ou les ruptures injustifiées.

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Enfin, ce déploiement technologique apporte une solution concrète à des décennies de régulation réactive. En passant d’une gestion dans l’urgence à une anticipation basée sur l’analyse de données fiables, l’État se dote des moyens nécessaires pour stabiliser les prix et sécuriser la table des ménages algériens.