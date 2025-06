En finir avec la lenteur du réseau : Algérie Télécom s’allie à un pionnier américain !

Dans un contexte où la qualité de l’Internet est devenue un indicateur clé de développement, Algérie Télécom a franchi une nouvelle étape en scellant un partenariat avec la société américaine Ookla, mondialement reconnue pour son expertise dans l’analyse de performances réseau.

Cette alliance, officialisée lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Poste et des Télécommunications Sid Ali Zerrouki, en présence du président de l’ARPCE et des dirigeants des deux entreprises, s’inscrit dans une stratégie plus large d’élévation des standards nationaux en matière de connectivité.

L’objectif est d’optimiser les services Internet, améliorer l’expérience utilisateur. Mais aussi replacer l’Algérie sur la carte numérique régionale et internationale.

Un virage numérique appuyé par un leader mondial

Ookla n’est pas un acteur anodin. Fondée aux États-Unis, cette entreprise est derrière la célèbre plateforme Speedtest. Largement utilisée pour mesurer la vitesse des connexions Internet à travers le monde. Grâce à son immense base de données et à ses outils d’analyse avancés, elle est capable de fournir des rapports détaillés sur les performances réseau. En identifiant avec précision les points faibles à corriger.

Selon le communiqué d’Algérie Télécom, ce protocole d’accord vise à établir une coopération technique approfondie avec Ookla. Permettant d’« offrir un meilleur service aux usagers ». Ainsi que d’améliorer la place du pays dans les classements internationaux de la connectivité.

Pour le PDG d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi, cette signature marque le début d’une collaboration « fructueuse » avec un partenaire de confiance. L’entreprise nationale pourra désormais s’appuyer sur les outils technologiques d’Ookla pour affiner son pilotage des réseaux et prioriser les actions d’amélioration.

Algérie Télécom – Ookla : ce que prévoit concrètement le mémorandum d’entente

Ce partenariat ne se limite pas à une simple déclaration d’intention. Il prévoit une série d’actions concrètes, dont :

L’utilisation des outils de diagnostic d’Ookla, notamment Speedtest Intelligence , pour cartographier les performances Internet sur l’ensemble du territoire ;

, pour cartographier les performances Internet sur l’ensemble du territoire ; La collecte et l’analyse de données pour identifier les zones à faible débit ou à forte latence ;

La mise en place d’indicateurs de suivi plus rigoureux pour piloter les investissements techniques ;

Une meilleure transparence vis-à-vis des usagers, qui pourront comparer la qualité de service par région.

La présence d’acteurs institutionnels comme l’ARPCE témoigne également de la volonté des autorités de renforcer la régulation et la surveillance de la qualité des services, dans un secteur de plus en plus stratégique.

Une ambition assumée : rehausser le rang de l’Algérie dans les classements internationaux

Au-delà de l’amélioration technique, ce partenariat répond à un enjeu d’image et de compétitivité. L’Algérie, souvent critiquée pour la lenteur de ses connexions et les disparités d’accès, entend corriger sa trajectoire et regagner du terrain dans les classements mondiaux.

En collaborant avec un acteur aussi réputé qu’Ookla, l’entreprise publique espère non seulement améliorer ses infrastructures, mais aussi bénéficier d’un effet levier sur la perception internationale de ses performances numériques.

« Cette étape vise à fournir une image claire de la qualité des communications dans le pays », souligne Algérie Télécom dans son communiqué, insistant sur le rôle stratégique de la base de données fournie par Ookla.

En somme, ce mémorandum d’entente ne changera pas du jour au lendemain la réalité des utilisateurs algériens. Toutefois, il dessine une nouvelle orientation stratégique, plus rigoureuse, plus ouverte à l’expertise internationale et plus centrée sur la qualité de service.