En fin de contrat avec le SSC Naples : Ghoulam devrait raccrocher

Faouzi Ghoulam n’aura pas droit à un nouveau contrat avec le SSC Naples et son accord actuel expirera le mois de juin prochain. Victime des blessures à répétition, qui l’ont peiné à retrouver son meilleur niveau, le latéral gauche algérien pourrait mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison en cours.

Après huit saisons passées au SSC Naples, Faouzi Ghoulam va quitter le club au terme de la saison en cours. En effet, la direction du club a décidé de ne pas renouveler son contrat qui expirera le mois de juin prochain. Si une telle décision a été prise, c’est tout simplement en raison de la régression terrible du niveau du joueur, due aux blessures à répétition.

La direction napolitaine a même commencé à chercher le joueur qui palliera le départ de Ghoulam en fin de saison. Ils ont ciblé quelques latéraux gauches, entre autres l’Ecossais du FC Bologne Aaron Hickey et l’Uruguayen de Getafe Olivera.

«Le SSC Naples compte faire des adieux officiels de Ghoulam en fin de saison. Le club est à la recherche d’un latéral gauche pour la saison prochaine. Les joueurs les plus proches du club napolitain ces dernières semaines sont Aaron Hickey du FC Bologne et Mathias Olivera de Getafe. Ce dernier est plus proche de porter le maillot bleu, étant donné que Bologne a demandé 25 millions d’euros pour céder Hickey», a rapporté le média Italien Napolicalcio.

Fin de carrière pour le joueur ?

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauches en Europe il y a quelques années, Faouzi Ghoulam s’est vu freiner dans son élan lors des quatre dernières saisons en raison des méchantes blessures à répétition dont il a été victime. Avec 58 apparitions officielles seulement, il n’a pas pu retrouver son meilleur niveau.

Agacé par la malédiction des blessures, et à 31 ans, le latéral gauche en question pourrait prendre une décision importante le mois de juillet prochain, celle de mettre un terme à sa carrière. «Ghoulam pourrait prendre une décision importante à la fin de la saison. Il pourrait quitter le football. Les problèmes physiques lors des dernières années n’ont jamais été complètement récupérés par le footballeur algérien», indiquait le média Italien.

Et a ajouté : «S’il devait prendre cette décision, ce serait une bien triste nouvelle pour toute la planète football. L’histoire de la carrière de ce footballeur est un signe que la malchance peut continuer à frapper le même jeune joueur de manière perverse et cyclique ».

Formé à l’AS Saint-Etienne, avant de rejoindre le SSC Naples en 2014, Faouzi Ghoulam a rejoint la sélection nationale d’Algérie en 2013, avec laquelle il compte 37 sélections et 5 buts.