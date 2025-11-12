En famille vers l’Algérie : Baleària offre jusqu’à -25 % sur les traversées depuis l’Espagne

Balearia lance une nouvelle promotion pour ses traversées maritimes entre l’Algérie et l’Espagne. Les familles peuvent désormais profiter de réductions avantageuses sur les voyages sur leurs voyages.

La compagnie maritime propose une offre familiale limitée : une réduction de 25 % sur les traversées Espagne – Algérie. Cette nouvelle promotion est valable pour toutes les réservations (aller simple, ou aller-retour, même avec un véhicule) au départ et à destination des principaux ports.

Chez Baleària, la réduction dépend de la taille de votre groupe : vous obtenez 20 % de remise si vous voyagez seul ou à deux. Pour les groupes de trois personnes et plus, la réduction monte à 25 % (le fameux tarif famille).

Baleària met en promotion ses billets de voyage vers l’Algérie

L’excellente nouvelle est que cette réduction s’applique sur les passagers voyageant avec ou sans véhicule (voiture, camping-car…) sur des traversées programmées jusqu’en juin 2026. Attention toutefois aux conditions :

Non-annulable : les réservations qui sont faites avec cette promotion ne peuvent pas être annulées.

les réservations qui sont faites avec cette promotion ne peuvent pas être annulées. Modifiable : elles sont autorisées, mais le prix du billet est susceptible d’être ajusté, entraînant un éventuel supplément.

Pour bénéficier de la remise de 25 % (offre familiale), votre réservation doit impérativement compter trois personnes ou plus. Si vous voyagez avec un véhicule, toutes les conditions de ce transport doivent également être respectées.

Quelles sont les traversées concernées par la promotion de Baleària ?

« Parce que les meilleurs souvenirs se vivent ensemble. Bénéficiez de 20% de réduction en réservant pour 1 ou 2 personnes, et de 25 % si vous êtes 3 ou plus. Plus on est nombreux, plus on économise ! Le moment idéal pour retrouver votre famille, planifier de nouvelles aventures ou anticiper vos voyages de l’an prochain… au meilleur prix de l’année !« , écrit la compagnie dans son communiqué.

Baleària assure des liaisons clés entre l’Espagne et l’Algérie, offrant aux voyageurs la flexibilité de choisir le port qui leur convient. En Espagne, vous pouvez partir de Barcelone ou Valence. En Algérie, les destinations desservies incluent Alger, Oran et Mostaganem.

Avant de réserver, il est essentiel de vérifier que votre itinéraire spécifique fait partie des trajets éligibles pour la promotion ! Pour consulter les horaires, les disponibilités et les détails des lignes, rendez-vous sur le site officiel de Baleària ou contactez leur service clientèle.

