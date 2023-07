En Europe, le trafic aérien risque de nouvelles perturbations cet été

De nombreux aéroports et compagnies aériennes multiplient les préparatifs pour la saison estivale, mais aussi pour faire face un nouveau mouvement de grève. En effet, depuis quelques jours, la grève a été de retour chez de nombreux aéroports européens.

Parmi ces derniers, les aéroports français. La grève contre la réforme des retraites est de retour dans l’hexagone. Pour rappel, l’aéroport de Beauvais a été en grève jeudi dernier, un nouveau mouvement qui a causé l’annulation de nombreux vols depuis et vers cette structure aéroportuaire. Cependant, la France n’est pas le seul pays qui risque de subir un prochain mouvement de grève.

Saison estivale 2023 : les vols depuis et vers l’Europe risquent des perturbations

Le syndicat suédois des travailleurs du transport a appelé pour une grève de sécurité, qui aura lieu le lundi 3 juillet 2023, au niveau des aéroports de Stockholm Arland, Bromma Stockholm et Gothenburg-Landvetter. Les vols depuis et vers ces aéroports pourront être impactés, et les voyageurs sont appelés à prendre uniquement des bagages à main. Par ailleurs, si aucune solution ne sera prise en considération, ce mouvement de grève risque de s’étaler pour le 5, 7, 10 et 14 juillet 2023.

En Italie, les transports publics et les aéroports annoncent de nombreuses grèves pour ce mois de juillet. Côté transport aérien, les employés au sol des aéroports de Rome Fiumicino, Milan Malpensa et Amerigo Vespucci à Florence participeront à une grève prévue pour le 7 juillet 2023. Et ce, de 8 h 30 jusqu’à 17 h 00, des retards sur les vols ne sont pas à exclure.

Les autorités de ses pays appellent les passagers qui prévoient de voyager pendant les vacances d’été, de prendre leurs précautions. Et de se renseigner auprès de leurs compagnies aériennes avant de prendre leurs avions. Pour rappel, nombreux sont les transporteurs aériens qui desservent l’Algérie depuis de ces destinations. Dont, Air Algérie et ITA Airways qui proposent des dessertes depuis Rome vers Alger.

