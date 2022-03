EN : entre Slimani et Bounedjah, sur quel buteur va parier Belmadi ?

Une semaine nous sépare de la première manche de la double confrontation de l’équipe d’Algérie contre les Lions Indomptables du Cameroun. Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi peaufine ses plans en vue de ces deux rencontres qu’il considère comme « les matchs de sa vie ».

Une grande question se pose en Algérie avant le déplacement des Fennecs à Douala : qui sera l’attaquant de pointe des verts le 25 mars prochain ? Orpheline en attaque lors de la dernière CAN, l’équipe d’Algérie n’a qu’un objectif pour ces matchs barrage de la coupe du monde : mettre le plus de balles au fond des filets d’Andre Onana. Les attaquants algériens seront attendus au tournant au cas d’une contre-performance face aux hommes de Rigobert Song.

Mais l’entraîneur des verts est bel et bien conscient de l’ampleur de la mission de ses hommes et devrait concocter ce qui serait pour lui la meilleure combinaison pour se faciliter la tâche lors du match retour à Blida. Les performances des deux attaquants phares de l’équipe d’Algérie sont pour le moins rassurante ces derniers temps. Islam Slimani est sur une lancée phénoménale depuis son retour sur les terrains lusitaniens. Slimani affiche un ratio de 4 buts et une passe décisive en 6 matchs avec l’équipe Lisboète de Sporting CP. Un retour sur le devant de la scène qui n’est pas pour étonner les fans du joueur qui ont toujours cru en lui.

L’autre joueur qui animerait le flanc de l’attaque algérienne est Baghded Bounedjah. Le natif d’Oran semble mettre derrière lui une sombre période de disette. L’attaquant de l’équipe d’Al-Sadd a renoué avec les filets en inscrivant un but lors de la dernière confrontation de son équipe face à l’équipe d’Al Duhail pour le compte de la demi-finale retour du trophée de l’Émir du Qatar. Un but qui n’a pas permis au championnat du Qatar d’espérer remporter un doublé certes, mais il ne sera pas pour déplaire à l’unique buteur de la finale de la CAN 2019.

Qui portera l’attaque de l’équipe d’Algérie à Douala ?

Un seul chemin est imposé aux coéquipiers de Riyad Mahrez pour espérer arracher une qualification pour la prochaine coupe du monde. Pour ce faire, les hommes de Djamel Belmadi devront être réalistes, efficaces et cliniques devant la cage des Camerounais. Les supporteurs algériens sont habitués à voir trois joueurs dans la ligne d’attaques de l’équipe d’Algérie dont un seul attaquant de pointe. Mais, une composition avec deux attaquants dès le début du match n’est pas à exclure pour ce rendez-vous capital. Dans un système de 4-3-3 rebaptisé en 4-2-3-1, Belmadi a redonné de l’éclat aux Fennecs qui étaient en manque d’inspiration auparavant. Ce système qui repose sur des circuits de balles en triangle, des échanges courts et des passes rapides vers l’avant a été pendant longtemps l’arme fatale l’équipe d’Algérie pour conquérir le sacre africain.

Or, Belamdi s’est rendu compte que le gabarit de ces attaquants permet de remodeler son système de jeu en s’appuyant parfois sur un jeu long et direct afin de toucher plus rapidement les attaquants de pointe pour débloquer le score de la rencontre plus tôt et jouer son jeu de possession plus confortablement par la suite. Dans ce registre, difficile de trancher entre les deux protagonistes de l’attaque algérienne.

Si Bounedjah s’illustre dans les remises de ballon qui permettent aux ailiers de percuter les défenses adverses, Slimani est le seul attaquant doté d’un jeu de tête sans approche sur l’ensemble de l’effectif des verts. Ce talent vient s’ajouter à son flair de renard de surface qui l’a propulsé sur la tête du classement de buteur de l’équipe d’Algérie avec 39 buts marqués en 83 sélections.

Plus d’attaquant, plus de buts ?

Une autre possibilité pourrait être sur les petits papiers du sélectionneur algérien Djamel Belmadi. Lors de certains matchs, l’entraîneur des verts n’a pas fait dans la demi-mesure et a lancé toutes ses cartes d’attaques dès l’entame du match. Une composition avec 2 têtes en ligne première n’est pas à exclure pour le prochain rendez-vous de Douala. Un schéma de 4-4-2 revisité en 4-2-2-2 a permis aux champions d’Afrique en 2019 de surmonter plusieurs épreuves contre des équipes du continent africain.

Ce système mise sur la complicité et la compatibilité de plusieurs joueurs au sein de l’équipe d’Algérie. Belmadi a essayé de jouer de cette manière pour mieux laisser exprimer les deux duos prolifiques qui se sont formés naturellement au fil des années dans son équipe. Avec Belaïli-Bounedjah sur le flanc gauche et Mahrez-Slimani sur l’autre côté, l’équipe d’Algérie s’est offert un nouveau variant dans son catalogue de jeu.

Cette dernière approche tactique figure sûrement dans les idées de Belmadi et un éventuel retour à cette technique ne pourrait qu’être bénéfique dompter les Lions Camerounais dans leur tanière. L’ancien joueur du PSG et de l’OM annoncera prochainement sa liste qui aura la lourde mission d’effacer l’échec de la CAN 2022.