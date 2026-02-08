En détention après le drame du 5 juillet, l’ex-DG de l’OCO Mohamed Boudiaf décédé

L’ancien directeur général de l’Office du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, Kada Yacine, n’est plus. Il est survenu à l’âge de 58 ans, des suites d’une dégradation soudaine de son état de santé. Le défunt avait été évacué en urgence vers l’établissement hospitalier, où il a finalement rendu l’âme, a-t-on appris du média « El-Khabar ».

Le regretté Kada Yacine avait été placé en détention provisoire au mois de septembre dernier, dans le cadre de l’enquête judiciaire ouverte à la suite du dramatique accident survenu au stade du 5-Juillet le 21 juin dernier. Cet incident avait coûté la vie à quatre supporters du MC Alger, lors de la rencontre de la dernière journée du championnat de la saison écoulée ayant opposé la formation mouloudéenne au NC Magra, dans ce qui demeure l’un des épisodes les plus tragiques ayant marqué les stades algériens ces dernières années.

Un contexte judiciaire et de santé délicat

Selon la même source, Kada Yacine, qui a occupé plusieurs postes administratifs au sein de la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Alger, souffrait de maladies chroniques, notamment de l’hypertension artérielle et du diabète. Son état de santé s’était sensiblement détérioré ces dernières semaines, avant de connaître une aggravation brutale ayant nécessité son transfert immédiat à l’hôpital, où il est décédé.

La disparition de l’ancien responsable intervient dans un contexte particulièrement sensible, alors que l’enquête judiciaire liée à l’accident du stade 5 Juillet continue de susciter une vive émotion au sein de l’opinion publique et du milieu sportif national. Ce drame avait profondément choqué les supporters et relancé le débat sur la sécurité des infrastructures sportives en Algérie, ainsi que sur les responsabilités administratives et techniques liées à la gestion des enceintes sportives.

À noter que les obsèques du défunt auront lieu aujourd’hui après la prière d’El-Asr, au cimetière d’El Alia, où il sera inhumé.

Drame du stade 5 juillet : des cadres de l’OCO Mohamed Boudiaf toujours en détention provisoire

Le 27 septembre dernier, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs a annoncé les premières décisions judiciaires relatives à l’affaire de la bousculade mortelle survenue au stade du 5-Juillet, ayant coûté la vie à quatre supporters du MC Alger. À l’issue de l’approfondissement de l’enquête et de l’audition des différentes parties concernées, le juge d’instruction a procédé à l’inculpation de plusieurs responsables du complexe olympique Mohamed-Boudiaf et du stade du 5-Juillet.

Parmi les personnes mises en cause figurent le directeur général du complexe, Kada Yacine, ainsi que plusieurs cadres chargés de la gestion, de la maintenance, de l’administration et des ateliers techniques. Les prévenus sont poursuivis pour négligence et manque de précaution ayant entraîné la mort, blessures involontaires, ainsi que pour abus de fonction.

À l’issue de leur comparution, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire de quatre responsables, dont Kada Yacine. Mais ce dernier a quitté ce monde avant même que la date de son jugement ne soit connue.

