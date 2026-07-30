« En deçà des attentes » : La ministre du Tourisme tacle le bilan du foncier touristique

La ministre du Tourisme a vivement critiqué les résultats de l’Agence nationale du foncier touristique, les qualifiant d’insuffisants. Elle a émis des directives urgentes pour accélérer l’aménagement du foncier et dynamiser les investissements dans le secteur.

En effet, Houria Meddahi, a qualifié le bilan de l’ANFT de bien inférieur aux objectifs fixés pour le développement du tourisme national.

Lors d’une réunion de coordination consacrée à l’évaluation du foncier touristique destiné à l’investissement, la ministre a insisté sur la nécessité absolue d’accélérer le rythme d’aménagement des assiettes foncières et d’améliorer le climat des affaires.

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Selon la présentation faite durant cette rencontre, l’ANFT a identifié 240 assiettes foncières réservées à des projets d’investissement, réparties sur 30 zones et sites touristiques à travers 19 wilayas.

Ces fonciers englobent des zones littorales, thermales, montagneuses, climatiques et sahariennes. Par ailleurs, 31 fonciers ont été intégrés à la plateforme numérique de l’investisseur, dont 21 ont déjà été attribués dans plusieurs wilayas, notamment à Annaba, Aïn Defla, Djelfa, Aïn Témouchent, Djanet et El Oued.

Des directives fermes pour rattraper le retard

Face à ce constat, la ministre a exigé le retour de l’Agence à ses missions fondamentales, en particulier l’aménagement des zones d’expansion touristique (ZET), leur raccordement aux différents réseaux viabilisés, l’élaboration des plans d’aménagement et la protection du foncier contre toute exploitation détournée.

Afin de corriger la trajectoire, Mme Meddahi a adressé une série d’instructions strictes. Elle a notamment ordonné de finaliser rapidement l’inventaire du foncier touristique pour constituer une base de données précise, d’accélérer les travaux d’aménagement et de raccordement aux réseaux de base, et de lever les obstacles qui freinent la concrétisation des projets.

Elle a également appelé à élaborer une cartographie nationale des projets et à encourager les initiatives peu gourmandes en foncier, telles que les micro-villages touristiques, les éco-resorts et les campings familiaux.

Enfin, la ministre a préconisé l’organisation de visites de terrain pour dresser la liste des projets prioritaires à inscrire dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027.

Le tourisme interne et saharien au cœur des priorités

Pour la ministre, le développement du secteur — et plus particulièrement le tourisme interne et saharien — reste intrinsèquement lié à la disponibilité du foncier et à la facilitation de l’investissement, avec pour cap de renforcer la compétitivité des prix et d’enrichir l’offre touristique.

En conclusion, Houria Meddahi a martelé que les fonciers doivent être orientés vers des projets à forte valeur ajoutée, capables de stimuler l’économie locale et de créer des emplois.

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Une priorité absolue doit ainsi être accordée au développement des tourismes balnéaire, montagnard, thermal et saharien, afin d’asseoir définitivement la compétitivité de la destination Algérie.