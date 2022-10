En colère, Belmadi pousse un coup de gueule contre certains médias

Nouvel épisode de tensions entre le coach Djamel Belmadi et les chaines de télévisions. L’entraîneur de l’équipe d’Algérie a lâché cette fois un énorme coup de gueule.

Dans un communiqué rendu public par la Fédération algérienne de football (FAF) ; le coach Djamel Belmadi a dénoncé une atteinte à sa vie privée par certains médias qui ont pris en photos l’écran de son téléphone lors du tirage au sort du CHAN

« Le seuil de l’outrecuidance a été même dépassé lorsque le sélectionneur national a été atteint dans son intimité à travers des captures d’écran prises à son insu lors de la cérémonie de tirage au sort du CHAN TotalEnergies – Algérie 2022, qui a eu lieu à l’opéra Boualem Bessaïh d’Alger le samedi 1er octobre 2022 », lit-on dans le communiqué.

Belmadi va-t-il déposer plainte ?

Dans le même communiqué, la FAF a fait savoir que le coach national allait prendre des mesures que ce genre de « dépassements » ne se reproduisent plus.

« A ce sujet, M. Belmadi, qui a fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de quelques représentants de médias, se réserve le droit de donner des suites à ce type d’incident, » a précisé la FAF

« Par ailleurs, des mesures seront prises à l’avenir pour que de telles situations déplorables ne se renouvelleront plus, tout en préservant le droit au large public sportif et aux supporters des Verts de disposer d’un maximum d’informations sur la sélection nationale ainsi que de toutes les données relatives à la vie de l’équipe, au jeu, aux joueurs, aux stages, aux matchs, et de tous les volets liés au seul football », a ajouté la même source.