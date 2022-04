EN : Bensebaini dans le viseur d’un grand club européen

Ramy Bensebaini pourrait rejoindre un grand cador Allemand lors du prochain mercato estival. Le Borussia Dortmund, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’est manifesté pour s’offrir les services du latéral gauche de la sélection nationale Algérienne. Seulement, le Borussia Mönchengladbach a fixé le prix de son joueurs à 20 millions € pour le céder pour un autre club.

Touché à la cuisse et absent lors de la victoire du Borussia Mönchengladbach à Greuther Fürth (2-0), ce samedi à l’occasion de la 29ème journée de Bundesliga, Ramy Bensebaini (26 ans) reste malgré tout l’un des meilleurs joueurs de Gladbach depuis plusieurs saisons. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice 2021-2022, le natif de Constantine attire, de ce fait et assez logiquement, les convoitises.

En plus du Bayer Levrkusen et Newcastel, un cador du championnat Allemand est rentré en course pour s’offrir les services du latéral gauche de la sélection nationale Algérienne. Il s’agit, en effet, du Borussia Dortmund, a-t-on appris du site spécialisé «Foot Mercat».

Si le Borussia Dortmund a jeté son dévolue sur Ramy Bensebaini pour renforcer son arrière garde, c’est tout simplement parce que ce dernier a été recommandé par l’entraineur Marco Rose qui connait bien les qualités de Ramy après l’avoir eu sous sa coupe avec la Borussia Mönchengladbach.

Le Borussia Mönchengladbach demande 20 millions d’euros !

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Ramy Bensebaïni n’est pas maitre de son destin et le club qui le veut doit passer par la direction de son club. Mais une chose est sûre, l’international Algérien souhaiterait tenter une nouvelle expérience pour des raisons purement sportives afin de donner un autre élan à sa carrière footballistique.

En effet, le Burussia Dortmund est un club qui joue les premiers rôles à la Bundesliga chaque saison et prend part régulièrement à la ligue des champions Européenne. Selon toujours «Foot Mercato», l’ancien défenseur formé au Paradou AC souhaite d’ailleurs rejoindre les Marsupiaux lors de la prochaine fenêtre estivale. Dans cette optique, les deux écuries allemandes sont d’ores et déjà entrées en contact et la formation présidée par Rolf Königs demande 20 millions d’euros au BvB pour céder son latéral gauche, solide défensivement, technique et très à l’aise sur le plan offensif.

Les pourparlers vont se poursuivre, reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord pour que Bensebaini rejoigne le Borussia Dortmund à partir de la prochaine période des transferts.