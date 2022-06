EN : Belmadi revient de nouveau sur la défaite face au Cameroun

Après les trois victoires de rang que l’équipe d’Algérie a réalisé lors de la fenêtre internationale du mois de juin, le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, marque son retour en terres algériennes.

Invité d’honneur pour assister à la cérémonie d’ouverture des JM d’Oran, Belmadi est revenu sur la dynamique de la sélection algérienne lors des derniers mois. Questionné sur l’impact des victoires face à l’Ouganda, la Tanzanie et l’Iran sur le moral des joueurs algériens après la désillusion du 29 mars dernier à Blida, le sélectionneur Djamel Belmadi s’est livré : « malgré les trois victoires qu’on vient d’obtenir, le goût d’amertume reste toujours présent après la non-qualification pour la prochaine coupe du monde. » déclare-t-il.

Conscient des efforts que l’équipe d’Algérie doit fournir pour les prochains rendez-vous, Belmadi capitalise néanmoins sur les résultats positifs de ses hommes, « ce n’est que le début, on apprécie ces derniers résultats, mais nous devrons travailler davantage pour nous améliorer. » ajoute-t-il.

Une défaite pour se ressourcer ?

Vainqueur de la première manche des barrages qualificatifs à la prochaine coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe d’Algérie a vécu une soirée cauchemardesque lors du match retour à Blida le 29 mars dernier. Les joueurs algériens n’ont pas pu garder l’avantage malgré l’égalisation du score par l’intermédiaire du défenseur Ahmed Touba.

Les coéquipiers du capitaine, Riyad Mahrez, se sont retrouvés hors de la course pour le mondial à 10 secondes de la fin des prolongations. Une tournure dramatique que les supporters algériens ne digèrent pas et que le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, prend pour se ressourcer et mobiliser sa troupe.

Après l’élimination précoce de l’équipe d’Algérie de la CAN 2022, le match face aux Lions Indomptables était l’occasion pour les Verts de retrouver les sommets du football international. Cependant, les mauvais temps se sont prolongés pour Belmadi et ses hommes. Maintenu dans le poste du sélectionneur national, Belmadi a procédé à une série de mesures qui donneraient un nouveau souffle pour les Fennecs.

Ce nouveau souffle est incarné par les convocations de 7 nouveaux éléments qui ont laissé une satisfaction lors des dates FIFA du mois de juin 2022. Déterminé à ouvrir une nouvelle page, le coach Belmadi semble s’inspirer toujours des derniers échecs de l’équipe d’Algérie.