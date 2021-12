EN : Belmadi justifie ses choix et dévoile de nouvelles contaminations

Comme à chaque match de grande envergure, la liste des joueurs convoqués ne fait jamais l’unanimité. Cette fois-ci pour les 28 joueurs convoqués pour porter les maillots des Verts lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) le sélectionneur explique ses choix.

Dans une conférence de presse tenue ce matin à Doha, l’entraîneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi a évoqué la convocation de certains joueurs, expliquant ses choix. D’abord, le sélectionneur a évoqué Amir Sayoud, l’international algérien, auteur du premier but dans la finale de la Coupe arabe contre la Tunisie, expliquant que pour son poste d’attaque très convoité et qui fait objet d’une grande concurrence, pour ne citer que Yacine Brahimi et Farid Boulaya.

Ensuite, au sujet de Sofiane Bendebka convoqué pour le milieu défensif, Belmadi a confié avoir été surpris par ses performances de qualité lors de la Coupe arabe, faisant savoir que Bendebka a progressé considérablement durant seulement un an et demi.

Puis, affirmant la nécessité d’avoir Ismaël Bennacer dans l’équipe pour la CAN, le sélectionneur rappelle que ce joueur mérite amplement sa place avec ses coéquipiers notamment puisque ce dernier joue régulièrement. Belmadi a ajouté dans le même sillage que Bennacer sera remplacé lors du premier match contre la Sierra Leone.

Coronavirus, énième adversaire des Verts

En ces temps de pandémie du Covid-19, l’EN est menacé par la possibilité de contamination. Alors qu’un communiqué de la FAF a fait savoir que trois joueurs de l’EN sont affectés par le virus, à savoir Mohamed Amine Tougai, Houcine Benayada, et Youcef Belaili, d’autres joueurs sont contaminés selon les déclarations de Djamel Belmadi qui a souhaité ne pas mentionner leurs noms.

En dépit de cette nouvelle difficile, le sélectionneur comme à l’accoutumée dessine l’espoir, visant à défendre le titre que détient l’Algérie au Cameroun et à offrir cette joie au peuple.