EN, Belmadi, Gassama, JM : ce qui a marqué le sport algérien en 2022

Si on dit l’année 2022, on dit l’année de tous les échecs pour la sélection nationale algérienne. Éliminée du premier tour de la CAN-2021 et non qualifiée pour la Coupe du Monde Qatar-2022, la bande à Djamel Belmadi est sur une courbe descendante. Ce qui inquiète les supporters algériens en vue des prochaines échéances.

L’année 2022 restera gravée dans la mémoire des supporters de l’Équipe nationale. Et comment ! Une année dans laquelle les Verts ont connu une grande dégringolade. Après plusieurs succès, notamment avec une série de 35 matchs sans défaite, le capitaine Mahrez et consorts ont enchaîné plusieurs contre-performances avec deux grandes désillusions lors de la CAN-2021 et la tragique double confrontation avec le Cameroun pour les barrages pour la qualification pour la Coupe du Monde.

Dans cet article, nous vous rappelons les faits qui ont marqué le sport national en général et l’équipe d’Algérie de football en particulier durant toute l’année 2022.

CAN-2021: le début de la régression des Verts

La régression de la sélection nationale avait commencé au début de l’année. Exactement le mois de janvier 2022, à l’occasion de la CAN-2021 au Cameroun. Versée dans un groupe composé de la Sierra Leone, la Guinée Équatoriale et la Côte d’Ivoire, la bande à Belmadi, détentrice du trophée, était la grande favorite. Non seulement du groupe, mais du tournoi.

Accrochée face à la Sierra Leone, elle avait été battue lors du deuxième match face à la Guinée Équatoriale. Une modeste sélection qui a mis fin à une belle série de 35 matchs sans défaite. Le malheur dans tout ça, c’est que l’EN avait quitté la compétition dernière du groupe avec 0 point au compteur.

Algérie-Cameroune : la grande désillusion !

C’est le fait le plus marquant de l’année 2022. Il s’agit, évidemment, de l’élimination de la Coupe du Monde au Qatar face au Cameroun. Une soirée pas comme les autres d’un certain 29 mars. Et pourtant, les Verts avaient pris une sérieuse option au match aller, en s’imposant par la plus petite des marges, signé Islam Slimani. Mais ils n’avaient pas pu préserver leur avantage au score au match retour. Ils avaient concédé une défaite sur le score de deux buts à un au stade Mustapha Tchaker de Blida.

C’était la grande désillusion, faut-il le dire, dans la mesure où tous les moyens étaient réunis pour valider le billet qualificatif pour le Qatar. Le rêve de voir cette génération de Mahrez, Belaïli, Atal, Bennacer ou encore Zerrouki prendre part au Mondial s’est évaporé en dix secondes. Un grand échec qui est resté jusqu’aujourd’hui à travers la gorge de tous les Algériens.

Gassama et les vendeurs de rêves

Il faut dire que les Algériens avaient tellement dû mal à digérer l’élimination de la sélection nationale qu’ils avaient fait de Bakary Gassama le bouc émissaire. En effet, l’arbitre controversé gambien avait été l’auteur d’un arbitrage vicieux. La fédération algérienne de football avait saisi, dans la foulée, la FIFA pour sanctionner le « referee » en question et éventuellement faire rejouer le match.

Nombreux sont ceux qui avaient profité de l’occasion pour vendre les rêves aux Algériens. Profitant des réseaux sociaux, Aref Mchakra, entre autres, s’était permis à donner de faux espoirs aux supporters algériens, en affirmant que la FIFA donnera gain de cause à l’Algérie et que le match sera, soi-disant, bel et bien rejoué.

Ni Bakary Gassama avait été sanctionné et ni le match avait été rejoué. Bien au contraire, le Gambien avait bel et bien figuré sur la liste des arbitres africains retenus pour le Mondial qatari.

L’avenir de Belmadi et de Mahrez

Après le grand échec de se qualifier pour la Coupe du Monde Qatar-2022, Djamel Belmadi faisait planer le suspense sur son avenir. Et pour cause, il avait ouvert la porte à un éventuel départ. Mais le sélectionneur national a cédé à la pression du public algérien, dont la plupart étaient pour son maintien. Il aurait signé un nouveau contrat il y a quelques semaines qui s’expirera en 2026.

Lors de l’année 2022, des informations faisant état de la retraite internationale de Riyad Mahrez. Et ce, après avoir fait l’impasse sur le stage du mois de mai. Mais il s’était avéré que ce n’était que de rumeurs. L’attaquant de Manchester City avait marqué son retour en sélection à partir du stage du mois de septembre. Il poursuivra l’aventure avec les Fennecs au moins jusqu’à la CAN-2023.

Jeux méditerranéens Oran-2022 : une totale réussite pour l’Algérie

On ne peut pas parler des faits marquants de l’année 2022 sans citer les Jeux méditerranéens qu’a abrités la ville d’Oran entre le mois de juin et juillet. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’évènement était une totale réussite, en matière d’infrastructure et d’organisation. Et ce, selon la reconnaissance de toutes les délégations qui y avaient pris part.

Il faut dire aussi que l’Algérie avait répondu aux détracteurs qu’elle jouit de tous les moyens pour abriter n’importe quel évènement continental. Les JM Oran-2022 avaient été également marqués par plusieurs distinctions des athlètes algériens dans de différentes disciplines.

Zefizef élu nouveau président de la FAF

Après l’échec de la qualification pour le Mondial, l’ex-président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, a décidé de rendre le tablier. Mais il a fallu attendre jusqu’au 7 juillet dernier pour connaître son successeur, à l’occasion du déroulement de l’assemblée générale élective. Il s’agit, en effet, de Djahid Zefizef qui terminera le mandat 2021-2025.

L’ex-manager général de la FAF a remporté le vote face à son concurrent Abdelhakim Serrar, avec 52 voix contre 34 pour l’actuel président de l’ESS. Le premier homme à la FAF aura du pain sur la planche pour atteindre les différents objectifs.

Les Verts bouclent l’année 2022 sur une mauvaise note

Enfin, la sélection nationale boucle l’année 2022 sur une mauvaise note. Absente du Mondial qatari, elle n’a pas gagné les deux derniers matchs amicaux disputés en mois de novembre, respectivement face au Mali (1-1) et à la Suède (1-2). Pis encore, elle s’est vue sortir du Top 5 africain au classement mondial de la FIFA.

On espère que l’année 2023 soit meilleure sur tous les plans pour la bande à Djamel Belmadi. Ce dernier aura pour mission de redresser la barre. À commencer par la double-confrontation face au Niger le mois de mars prochain, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023.