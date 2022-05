EN : Belmadi évoque l’affaire Gassama et dénonce un « trafic d’influence »

Où en est l’affaire du recours de l’Algérie déposée auprès de la FIFA après la défaite du Cameroun ? Le sélectionneur de l’équipe nationale s’est de nouveau exprimé aujourd’hui sur le dossier.

Intervenant ce lundi 2 mai à l’émission Rothen s’enflamme de RMC, le coach national Djamel Belmadi est revenu sur l’affaire Gassama, en dénonçant des trafics d’influence sur le dossier de l’arbitrage africain.

« L’arbitrage africain, quand je parlais d’âge préhistorique. Il y a une mainmise de ceux qui ont le bras le plus long et des trafics d’influence. Ça fait partie des priorités de l’UEFA, Infantino le dit aussi. Dans les faits, rien ne s’est passé (…) D’ailleurs, Aliou Cissé, qualifié, dit que l’arbitrage est un gros problème, mais qu’il ne peut pas trop en parler à cause de sa fédération », a-t-il lancé.

Belmadi évoque un dossier lourd contre Gassama

Évoquant le dossier déposé pas la fédération algérienne de football contre l’arbitre gambien Gassama, Djamel Belmadi a révélé que la FAF ont réussi à constituer un « lourd dossier ».

« On va porter un recours et en portant un dossier lourd. Je ne peux pas en parler dans les détails, la procédure est en cours. Ce que je veux dire c’est qu’on ne va plus jamais accepter ça. C’est le nœud du problème, l’arbitrage africain », a précisé le coach national.

« C’est un dossier qui est à la FIFA. Je ne peux rien dévoiler. Le plus important, au-delà de la qualification à la Coupe du Monde, c’est que la FIFA juge ce qui est bon et ce qui est juste. Mais le plus important c’est que l’on prenne en compte ce que l’on a dit. Que ce soit pour l’Algérie ou non », a-t-il ajouté.