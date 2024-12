En baisse sur le marché noir de change, à combien s’achète et se vend 1 euro ce 26 décembre ?

L’instabilité continue de régner sur le marché informel de change en Algérie, un phénomène qui suscite de vives inquiétudes parmi les acteurs économiques et les citoyens. Ces derniers jours, les taux de change sur ce canal parallèle ont connu une baisse significative, notamment pour l’euro, qui a chuté après avoir atteint des seuils historiques dépassant les 260 dinars algériens.

En cette fin de semaine, la monnaie européenne s’échange à 241 dinars algériens à l’achat et à 246 dinars à la vente, tandis que sur le marché officiel de la Banque d’Algérie, l’euro reste stable avec un taux de 140,91 dinars à l’achat et un taux de 140,94 dinars à la vente.

Cette dégringolade de l’euro sur le marché informel est attribuée à plusieurs facteurs, particulièrement la récente décision du Gouvernement d’augmenter l’allocation touristique à 750 euros par adulte.

Bien que cette mesure vise à faciliter l’accès aux devises pour les voyageurs, elle soulève des interrogations quant l’éradication du marché noir. Ainsi, les perspectives restent floues quant à l’avenir du marché parallèle des devises.

Baisse des devises en Algérie : quels sont les taux de change des autres monnaies étrangères ?

L’euro, qui connait une chute spectaculaire, n’est pas la seule monnaie à subir cette tendance sur le marché informel de change. Le dollar américain s’échange désormais à 231 dinars algériens à l’achat et à 236 dinars à la vente. Alors que la livre sterling s’achète à 292 dinars et se vend à 298 dinars. De son côté, le dollar canadien se négocie à 160 dinars à l’achat et 164 dinars à la vente.

Cette diminution des taux de change sur le marché noir s’inscrit dans un contexte où les cotations officielles de la Banque d’Algérie affichent des valeurs bien plus stables. Pour la période du 26 au 30 décembre, le dollar américain est coté à 135,53 dinars à l’achat et 135,54 dinars à la vente.

La livre sterling, quant à elle, s’établit à 169,77 dinars algériens à l’achat et 169,87 dinars algériens à la vente, tandis que le dollar canadien reste stable avec un taux de 94,21 dinars à l’achat et 94,26 dinars à la vente.

En bref…

Ainsi, l’instabilité persistante du marché informel de change en Algérie soulève des préoccupations majeures tant pour les citoyens que pour les acteurs économiques. La récente chute de l’euro et la baisse des autres devises sur le marché noir témoignent d’une dynamique complexe. Toutefois, les divergences continuent de se creuser entre les taux de change du marché officiel et ceux du marché informel.