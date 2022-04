EN : après Bennacer, Mandi lance un message aux Algériens

Suite à la disqualification des Fennecs de la course à la coupe du monde, la valse des réactions des joueurs algériens continue. Le défenseur algérien, Aissa Mandi, réagit après l’élimination de l’équipe d’Algérie face au Cameroun à Blida mardi dernier.

Mandi a publié un message touchant adressé au peuple algérien sur son compte Twitter. Le défenseur central de du club espagnol de Villarreal, dans la provenance de Valence, a laissé entendre qu’il s’est mis déjà au travail pour revenir plus fort avec la sélection « Au peuple Algérien. Après ce moment difficile, cruel et avant de quitter un peu les réseaux sociaux, j’aimerais vous remercier pour tous les messages et votre soutien inconditionnel » commence-t-il son intervention.

Mandi n’a pas hésité à laisser libre cours à ses sentiments après ce coup de tonnerre « Je suis tellement triste de ne pas vous rendre heureux et de ne pas avoir atteint notre objectif. Malgré tous les efforts, c’est une énorme désillusion de ne pas vous représenter à la Coupe du Monde. » ajoute-t-il avant de prendre la parole au nom de ses coéquipiers « Nous sommes tous déçu, abattu et cela va être dur à accepter, mais restons unis comme nous l’avons été ces dernières années ! ».

Mandi ne désespère pas

Rebâtir l’équipe d’Algérie sera la mission principale des prochains facteurs du football algérien. Évidemment, certains joueurs actuels prendront part dans cette tâche.

Mandi refuse de tout laisser tomber et inviter à une profonde réflexion qui pourrait être la base de la prochaine reconstitution de la sélection algérienne « Après cet échec, il est important d’avoir une réflexion et une analyse de cette situation afin de penser au futur » déclare-t-il.

Optimiste et ambitieux, L’ancien capitaine de Reims a lancé un appel au peuple algérien « L’Equipe nationale se relèvera comme toujours, car ce peuple le mérite ! TAHIA DJAZAIR » dit-il finalement.