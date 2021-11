En Angleterre, Benrahma mène West Ham à une victoire historique

Riyad Mahrez et ses coéquipiers ne cessent de briller et d’honorer l’Algérie, et ce, lors de chaque participation à une rencontre, soit sous le maillot des Verts, ou sous le maillot de leur club professionnel.

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait de ces jeunes ambitieux et talentueux, une équipe imbattable, qui arrive doucement du record d’invincibilités mondial, et ce, depuis son arrivée en 2018.

Cette fois-ci, c’était le tour de la star Saïd Benrahma de briller et être sous le feu des projecteurs. Ce dernier a mené son club West Ham United à une victoire historique contre Liverpool.

Benrahma et West Ham éliminent Liverpool

En effet, l’attaquant algérien a mené West Ham United à vaincre son homologue de Liverpool, lors d’une confrontation déroulée, ce dimanche 07 novembre, au stade Olympique de Londres.

La confrontation, qui entre dans le cadre du 11e tour de la Ligue 1 anglaise, s’est soldée par la victoire des coéquipiers de Benrahma par un score de trois buts à deux. Le natif d’Ain Témouchent à participer durant 86 minutes, avant de quitter le terrain, laissant ainsi sa place au Congolais Arthur Masuaku.

Benrahma, bien qu’il n’ait pas marqué ni fourni de passe décisive, s’est créé quelques occasions de faire tomber Liverpool dans le piège de la défaite pour la première fois en Ligue 1 depuis mars dernier.

Il convient également de préciser que Liverpool a concédé sa première défaite de la saison (toutes compétitions confondues) sur la pelouse de West Ham (2-3) ce dimanche, et ce, pour le compte de la 11e journée de championnat.