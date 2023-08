En Allemagne, la communauté musulmane préoccupée par les menaces pesant sur les mosquées

L’islamophobie ne cesse d’augmenter dans le monde. En effet, en Allemagne, les derniers chiffres communiqués, confirme une hausse nette des actes islamophobes qui touchent aux mosquées, mais aussi aux musulmans dans ce pays.

En effet, dans une déclaration accordée à l’agence de presse Anadolu, le responsable de la communauté islamique du Milli Görüş a affirmé que de plus en plus de mosquées, en Allemagne, reçoivent des lettres de menaces, qui portent la signature née-nazie « NSU 2.0 ».

Allemagne : nette augmentation des actes islamophobes visant les mosquées

En effet, selon les dernières statistiques dévoilées par les autorités compétentes, 124 attaques ont été enregistrées contre les musulmans établis en Allemagne, dans les trois premiers mois de 2023. Il s’agit notamment d’agressions verbales et physiques, de menaces et d’incendies criminels visant des mosquées.

Par ailleurs, il est regrettable de constater que dans la plupart de ces cas, les auteurs de ces actes islamophobes, qui auraient pu coûter la vie à de nombreuses personnes, n’ont pas été identifiés. L’Allemagne a connu une montée d’islamophobie et du racisme, ces dernières années.

En 2022, la police a enregistré au moins 610 crimes d’islamophobie dans le pays. Dont, 62 mosquées ont été atteintes, entre janvier et décembre de l’année précédente. Et au moins 39 individus blessés par des violences islamophobes. Dans ce sillage, les responsables de la communauté islamique appellent le gouvernement allemand à adopter une position plus ferme contre la haine islamophobe.

En Allemagne, les femmes voilées sont les plus visées par les actes racistes

Selon un rapport publié en 2022 par l’Alliance contre l’islamophobie et l’hostilité contre les musulmans (Claim), les femmes voilées ont été les plus visées par ces actes racistes qui touchent la communauté musulmane en Allemagne. Suivies par les étudiants de confession musulmane.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le gouvernement allemand a autorisé aux enseignantes musulmanes de porter le voile à l’école. Une initiative qui s’engage en faveur de la tolérance et du dialogue religieux.

