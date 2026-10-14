En Algérie, une offre riche dédiée aux enfants sur TIVI5 MONDE et TV5MONDE+

En Algérie, TIVI5 MONDE et TV5MONDE+ proposent aux familles une offre jeunesse gratuite qui associe divertissement, éducation, découverte et des contenus adaptés aux enfants de 4 à 14 ans.

Une chaîne jeunesse gratuite disponible dans toute l’Algérie

Que regarder après l’école ou pendant le week-end ? Pour de nombreux parents, le choix ne consiste plus seulement à occuper les enfants. Il s’agit aussi de leur proposer des histoires stimulantes, des héros attachants et des programmes adaptés à leur âge. TIVI5 MONDE répond à cette attente avec des dessins animés, des séries jeunesse, des magazines, des programmes éducatifs et des films d’animation. Disponible dans tout le Maghreb depuis 2022, la chaîne est diffusée gratuitement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur ARABSAT.

En Algérie, une parabole orientée vers ce satellite et un téléviseur ou décodeur compatible permettent de la recevoir sans abonnement, ce qui en fait une solution accessible pour toutes les familles souhaitant offrir à leurs enfants des programmes éducatifs de qualité.

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Une programmation variée entre aventure, humour et découverte

La programmation de TIVI5 MONDE fait dialoguer aventure, humour et découverte. Certains programmes développent les connaissances, d’autres stimulent l’imagination ou abordent l’amitié, l’entraide et l’ouverture aux autres. Parmi eux, « Petite Casbah » propose une série animée ancrée dans la Casbah d’Alger des années 1950, à hauteur d’enfant, mêlant enquête, amitié et découverte de l’histoire algérienne.

Cette diversité offre également des repères aux parents, qui peuvent prolonger le visionnage par une discussion ou un moment partagé en famille. En complément de la chaîne, TV5MONDE+, la plateforme gratuite de vidéos à la demande, permet de retrouver à tout moment des programmes adaptés aux enfants jusqu’à 14 ans, et même au-delà pour les fans d’animation.

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TV5MONDE+ : une nouvelle expérience jeunesse à la demande

À partir de la mi-octobre 2026, TV5MONDE+ propose une expérience jeunesse repensée : la rubrique « Jeunesse » devient un univers « Enfants » aux couleurs de TIVI5MONDE, avec des sélections éditoriales, des collections thématiques et des entrées par âge plus visibles.

Les deux services répondent ainsi à des usages complémentaires : TIVI5MONDE crée des rendez-vous et favorise la découverte, tandis que TV5MONDE+ apporte la liberté du visionnage à la demande. Une même offre gratuite et variée pour apprendre, rire et vivre de nouvelles aventures en famille.

En pratique

TIVI5MONDE : gratuite et en clair sur ARABSAT Badr 26° Est.

TV5MONDE+ : gratuite sur le web et via les applications.

« Petite Casbah » : sur TIVI5MONDE et à la demande sur TV5MONDE+.

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