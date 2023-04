En Algérie pour travailler, l’Indien Vijay Lakhyani déclare son amour pour la culture locale

Notre pays est un concentré de culture orientale qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Par la beauté de ses paysages, mais aussi, par l’hospitalité de son peuple, l’Algérie séduit petits et grands. Certains sont tellement épris, qu’ils s’y installent pour une durée indéfinie. C’est le cas de Vijay, cadre dans le tourisme qui nous vient tout droit d’Inde. Occupant un poste ici, il se prend d’amour pour l’Algérie et va même jusqu’à faire venir sa famille d’Inde pour découvrir la culture algérienne ensemble.

Un Indien s’éprend d’amour pour l’Algérie, qui est Vijay de Satguru Tours ?

Arrivé en Algérie il y a quelques années de ça, Vijay est devenu un inconditionnel de la vie façon DZ. Les coutumes, le dialecte, le savoir-vivre, mais aussi, l’humour, ce dernier a réussi à assimiler les bases de la culture algérienne. « Au bureau, j’entends souvent des « demain Inchaalah » » dit-il d’un ton sarcastique dans une interview.

Vijay est originaire du Rajestan, en Inde, et travaille à Satguru Travel & Tours, une multinationale spécialisée dans le tourisme et des voyages basée à Alger. Tout de suite après son arrivée, il remarque le caractère chaleureux et accueillant du peuple et se sent directement à l’aise ici.

Au fil de son expérience en Algérie, Vijay remarque des similitudes entre sa culture et la nôtre. Les rites du mariage sont « presque la même chose » selon ce dernier, faisant référence à la cérémonie de Henné traditionnelle entre autres. Il souligne au passage la maîtrise de certains de sa langue natale « Certains Algériens ne sont jamais allés en Inde, mais ils parlent très bien notre langue » explique-t-il.

L’entraide, le partage et la sincérité, des valeurs que Vijay salue en Algérie

Si Vijay se plaît autant chez nous, c’est qu’il s’est rencontré à un peuple farouchement honnête et sans arrière-pensées « J’ai remarqué que les Algériens disent devant tout le monde tout ce qu’ils ont sur le cœur, mais à la fin, ils sont vraiment calmes et gentils ». Il souligne aussi l’esprit d’équipe et d’entraide qui le lie à son équipe de travail ici.

Des valeurs comme le respect, la compréhension et la diversité culturelle sont bien présentes au quotidien d’après ce dernier. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il a fait venir sa famille jusqu’ici. « Mon meilleur souvenir en Algérie, c’est quand toutes les équipes sont venues avec moi à l’aéroport pour accueillir ma femme. Ils ont mis à l’aise ma famille et lui ont montré comment s’adapter à la vie ici, et ça m’a réellement touché ».

Gastronomie, partage et accueil, Vijay émut par la culture chaleureuse de l’Algérie

Travaillant en Algérie depuis quelques années maintenant, Vijay a eu le temps de goûter à nos spécialités culinaires. C’est la Chakhchoukha qui remporte le prix du meilleur plat algérien selon son goût. Et s’il aime goûter, Vijay aime tout autant s’essayer à la préparation en cuisine. Que ce soit la traditionnelle chorba, le bourek ou encore un bon couscous, il aime cuisiner algérien chez lui.

