EN A’ : Labdi donne des nouvelles de Belaili après son malaise d’hier

Même avec l’absence de la plupart des joueurs de l’équipe nationale A, Yacine Brahimi et ses coéquipiers ont été à la hauteur et ont fait un incroyable match face au Maroc, ce mercredi 11 décembre, pour le compte des quarts de finale de la Coupe Arabe 2021 au Qatar.

La confrontation footballistique en question, s’est terminée par une sacrée victoire des Fennecs. Une victoire qui a été fortement marquée par la star Youcef Belaili.

En effet, ce dernier a signé le deuxième but des Verts, après une dizaine de minutes pendant la prolongation, avec un incroyable tir à plus de 40 mètres du but adverse.

Un but qui a fait un grand bruit dans les réseaux sociaux, mais aussi qui a fait la Une des différents médias. Toutefois, le maestro Belaili a été évacué à l’hôpital de proximité, et ce, à cause d’une blessure qui l’a subi.

» Belaili se trouve en bonne santé » (Labdi)

S’exprimant à cet effet, le manager général des Verts, Amine Labdi, a affirmé que Belaili est en bonne santé et que les tests qu’il avait subis étaient rassurants.

Dans le même sillage, Labdi a déclaré que le milieu offensif avait ressenti des douleurs au niveau de la tête et des vertiges après le match contre le Maroc, qui nécessitait des examens médicaux pour vérifier son état.

« Belaili était tombé dans le match après l’intervention de l’un des défenseurs marocains, et il y a ceux qui ont dit qu’il avait été blessé après le match pendant qu’il fêtait la victoire. Cependant, même lui ne connait pas la cause du malaise qu’il a subi », a fait savoir ledit manager.

« Par mesure de précaution, Belaili a subi les tests nécessaires et, Dieu merci, il est en bonne santé », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Amine Labdi a révélé que l’attaquant Baghdad Bounedjah avait vraiment envie de participer à la rencontre face au Maroc. « Baghdad voulait vraiment participer au match contre le Maroc, mais le médecin de l’équipe a décidé de ne pas s’y aventurer. »