EMS Champion lance ses premières Smartbox en Algérie : découvrez les 4 wilayas pilotes

Les Smartbox d’EMS Champion Post s’installent dans quatre villes et annoncent un déploiement massif à travers le pays pour moderniser la logistique.

EMS Champion Post Algérie franchit un nouveau cap dans la livraison de colis avec l’inauguration de ses premières stations « EMS Champion Smartbox » à Sétif, Oran, Alger et Ghardaïa. La cérémonie, présidée par le PDG Nabil Ben Si Saïd, a rassemblé plusieurs responsables de l’entreprise et marque le lancement d’une solution pensée pour concilier innovation technologique et besoins des citoyens.

Conçues comme des « coffres automatiques sécurisés à usage autonome ». Ces Smartbox permettent aux clients de recevoir et d’envoyer leurs colis sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Selon EMS, ce dispositif contribue à « améliorer la qualité du service et à répondre aux besoins des clients ». Tout en s’adaptant aux contraintes de la vie urbaine moderne.

« Nous voulons rapprocher nos services des citoyens tout en suivant l’évolution technologique », a indiqué le PDG de l’entreprise lors de la cérémonie. Les premières installations se trouvent dans des zones stratégiques. Centres commerciaux, quartiers résidentiels, campus universitaires, stations de transport et aéroports, ainsi que dans les espaces de service autonome d’Algérie Poste.

Un programme ambitieux pour généraliser les Smartbox à l’échelle nationale

Ce lancement n’est que la première étape d’un projet ambitieux. EMS Champion Post prévoit d’installer plus de 3 000 Smartbox dans 69 wilayas entre 2026 et 2027. La première implantation pilote a été réalisée dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger, avant de se déployer progressivement sur l’ensemble du territoire.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à :

Développer le réseau de distribution, qui compte actuellement plus de 102 points et agences à travers le pays.

Offrir des solutions logistiques modernes aux acteurs du commerce électronique.

Faciliter un accès pratique et sécurisé aux services postaux pour les citoyens, sans contrainte horaire.

La solution Smartbox a été développée en partenariat avec une start-up algérienne. En mobilisant des compétences locales et des matériaux du pays. Dans l’optique de soutenir l’innovation et la digitalisation des services de livraison.

Une réponse aux besoins d’un marché en pleine mutation

Avec l’essor du commerce électronique et la densité croissante des zones urbaines, les Smartbox représentent une réponse adaptée à la demande des consommateurs. Pour plus de flexibilité et de sécurité dans la réception de colis.

Elles permettent également à EMS de renforcer sa présence dans des lieux stratégiques. Ainsi, de simplifier l’accès aux services postaux pour tous les citoyens.

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a salué cette initiative comme un pas important dans l’amélioration de la qualité du service de courrier rapide et dans la dynamisation du commerce électronique à l’échelle nationale.