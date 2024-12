Empoisonnement au monoxyde de carbone : des détecteurs offerts pour sécuriser les foyers

Avec l’arrivée de l’hiver et la chute des températures, les autorités algériennes multiplient les campagnes de sensibilisation pour prévenir les intoxications au monoxyde de carbone. Ce gaz inodore et mortel, souvent surnommé le « tueur silencieux », est responsable d’un nombre croissant de décès, principalement dus à une mauvaise utilisation des appareils de chauffage et des chauffe-eaux. Les logements récents, où ces équipements sont très présents, figurent parmi les plus exposés.

Prévention contre le monoxyde de carbone : des campagnes pour un hiver plus sûr

Face à ce danger, plusieurs wilayas ont récemment lancé des initiatives dans le cadre d’un plan national visant à renforcer la prévention. Ces actions incluent l’installation gratuite de détecteurs de gaz dans les foyers. En collaboration avec les services de la protection civile, les directions du commerce et Sonelgaz, des campagnes locales sensibilisent les citoyens sur les risques des fuites de gaz et l’importance de respecter les consignes de sécurité. Les détecteurs, capables d’alerter en cas de faibles concentrations de gaz, sont au cœur de ces mesures.

Sonelgaz, acteur clé de cette démarche, prévoit de distribuer 22 millions de détecteurs à travers le pays. Khalil Hadna, porte-parole de la société, a souligné que cet effort vise à réduire les accidents d’asphyxie et à assurer un hiver sécurisé. Cependant, environ 6 000 foyers ont refusé leur installation, ce qui met en lumière la nécessité d’une sensibilisation accrue pour surmonter les réticences.

Une maintenance continue pour éviter les risques

Mustafa Zebdi, président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation des consommateurs (APOCE), a rappelé l’importance de l’entretien régulier de ces appareils et du respect des consignes de sécurité. Il a également averti que l’efficacité des détecteurs dépend de leur bonne utilisation et d’un suivi rigoureux, comme le remplacement des batteries.

En parallèle, des associations poursuivent leurs efforts pour promouvoir une utilisation sécurisée des appareils de chauffage. La coopération des citoyens reste essentielle pour réduire les accidents et sauver des vies. La prévention commence par la prise de conscience des risques et l’application des recommandations.