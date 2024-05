Emploitic Connect 2024 – Oran : Rencontrez des recruteurs et décrochez un emploi du 1 au 2 juin

Emploitic, le leader algérien du recrutement en ligne, organise la 12ème édition du salon de l’emploi “Emploitic Connect” les 1er et 2 juin 2024 au complexe olympique La Lofa à Oran.

Cet événement majeur, attendu par des milliers de chercheurs d’emploi et d’entreprises de la région Ouest, s’inscrit dans un contexte économique en pleine relance et a pour objectif principal de stimuler l’emploi local et de rapprocher les talents des recruteurs.

Durant deux jours, Emploitic Connect réunira plus d’une vingtaine d’organismes employeurs de divers secteurs d’activités.

Des jeunes diplômés aux profils plus expérimentés, tous les candidats sont les bienvenus pour explorer les nombreuses opportunités d’emploi proposées.

Des postes à pourvoir dans tous les domaines seront présentés, permettant aux visiteurs de trouver le match idéal avec leurs aspirations professionnelles.

Emploitic Connect se distingue par son accessibilité et son inclusivité. Que vous soyez en recherche d’un premier emploi, d’une reconversion ou d’une évolution professionnelle, ce salon vous ouvre ses portes.

Emploitic Connect offre aux entreprises locales une plateforme idéale pour mettre en avant leur savoir-faire et rencontrer les talents dont elles ont besoin pour prospérer.

Elles pourront ainsi valoriser leur marque employeur, diffuser leurs offres d’emploi et identifier les candidats les plus prometteurs pour rejoindre leurs équipes.

“Nous sommes fiers d’organiser la 12ᵉ édition d’Emploitic Connect, un événement incontournable pour les chercheurs d’emploi en quête de nouvelles opportunités professionnelles, ainsi que pour les entreprises souhaitant mettre en avant leur expertise et recruter les talents de demain,” déclare Tarik Metnani, Directeur Général d’Emploitic.

“En organisant ce salon dans la ville d’Oran nous permettons à un maximum de personnes de la région d’accéder à de multiples opportunités d’emploi.”, rajoute-t-il.

Ne manquez pas cette occasion unique de booster votre carrière et donner un nouvel élan à votre avenir professionnel.

Rendez-vous les 1er et 2 juin au complexe olympique La Lofa à Oran pour une rencontre unique avec des dizaines d’entreprises et des centaines d’offres d’emploi.

L’accès est gratuit pour les chercheurs d’emploi, sur simple inscription via le lien suivant : connect.emploitic.com

Emploitic : Le géant du recrutement en Algérie tisse une toile d’opportunités depuis 15 ans

Emploitic, plus qu’un simple site d’offres d’emploi, c’est un véritable orchestrateur de carrières en Algérie. Depuis 15 ans, cette entreprise tisse patiemment sa toile d’opportunités, reliant les aspirations des demandeurs d’emploi aux besoins des entreprises en quête de talents.

Avec plus de 20 000 recrutements par an, plus de 10 000 entreprises clientes et plus d’1,5 million de membres, Emploitic s’impose comme un acteur incontournable du paysage RH algérien.

Soucieux d’offrir à ses membres des opportunités sans frontières, Emploitic est membre de The Network, une alliance internationale regroupant les plus importants sites emploi dans 135 pays.

Emploitic ne se contente pas de mettre en relation les différents profils, l’entreprise crée aussi des opportunités. En organisant plus de 11 éditions de salon de l’emploi, Emploitic offre aux professionnels et aux demandeurs d’emploi une plateforme privilégiée pour se rencontrer, échanger et explorer de nouvelles perspectives professionnelles.

Bien plus qu’un site d’offres d’emploi, Emploitic est un véritable tremplin vers la réussite professionnelle.