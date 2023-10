Emploi : le ministère de la Justice recrute plusieurs spécialités dans diverses wilayas

Le Ministère de la Justice a dévoilé une opportunité de carrière majeure avec l’annonce d’un concours de recrutement comprenant un total de 654 postes dans le domaine du greffe. Dans un communiqué rendu public hier, lundi, le ministère a révélé les spécialités demandées, les wilayas concernées, ainsi que la procédure à suivre pour candidater.

Le Ministère de la Justice recrute 654 postes dans le greffe au niveau national



Selon le communiqué officiel, ce concours vise à offrir 654 postes dispatchés à travers tout le pays. 58 sont destinés à des candidats titulaires d’une licence en droit, 203 postes sont réservés aux titulaires du baccalauréat, qui auront ainsi l’opportunité de rejoindre le domaine du greffe et de contribuer à l’administration de la justice.

Ce concours inclus également 331 postes d’adjoints greffiers, accessibles aux personnes ayant atteint le niveau troisième année secondaire et détenant un certificat en informatique ou en bureautique. De plus, 62 postes d’agents de secrétariat greffiers sont également disponibles pour les titulaires du même niveau académique ne détenant pas de diplôme supplémentaire.

Concours de recrutement – ministère de la Justice : comment candidater ?

Les candidats intéressés par ce concours devront préparer un dossier de candidature complet, comprenant notamment une demande écrite, une copie de la carte d’identité nationale, et une copie du diplôme requis. De plus, une fiche d’information doit être remplie par chaque candidat. Toutes ces informations et ces documents sont disponibles sur les sites web du Ministère de la Justice et de la Fonction Publique.

Les candidats doivent déposer leurs dossiers auprès de l’entité judiciaire compétente dans leur lieu de résidence dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de la première publication de l’annonce. De plus, les candidats retenus devront fournir des documents supplémentaires, y compris des certificats médicaux et un extrait de naissance.