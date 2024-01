Emploi : le MI lance un concours de recrutement pour les ingénieurs

Le Ministère de l’Intérieur a récemment dévoilé l’organisation d’un concours visant à pourvoir plusieurs dizaines de postes au grade d’inspecteur technique spécialisé au sein de la Direction générale des communications filaires et sans fil. Cette annonce offre une opportunité exceptionnelle pour les professionnels qualifiés dans le domaine des communications et de l’informatique et désireux de faire carrière au sein d’une entité étatique.

Emploi en Algérie : le Ministère de l’Intérieur recrute des ingénieurs en grand nombre

Pour participer à ce concours, les candidats doivent détenir un diplôme d’ingénieur d’État ou un équivalent, avec une spécialisation dans les communications filaires et sans fil ou l’informatique.

À LIRE AUSSI : Emploi : l’enseignement supérieur recrute plus de 2000 enseignants

La procédure de candidature implique l’envoi des dossiers par courrier recommandé à la Direction générale des communications filaires et sans fil du Ministère de l’Intérieur. La date d’échéance est prévue pour le 6 février prochain, les candidatures doivent donc être réceptionnées au plus tard le 5 au soir. Les candidats doivent ainsi s’assurer d’inclure dans leurs dossiers les éléments suivants :

une lettre de demande,

une copie de leur carte d’identité nationale,

une copie certifiée conforme du diplôme requis,

un formulaire à remplir (téléchargeable depuis le site de la fonction publique).

Par le biais de cette initiative, le Ministère vise à renforcer ses équipes et promouvoir l’expertise dans des secteurs en pleine expansion tels que les communications. Les candidats qualifiés sont ainsi invités à envoyer leurs dossiers dans les délais impartis pour avoir une chance d’être contactés en vue d’un entretien.

À LIRE AUSSI : Emploi en Algérie : l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement (AAPI) recrute