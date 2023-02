Emploi : Fiat Algérie lance une campagne de recrutement

Le géant de construction d’automobile italien Fiat a lancé une large campagne de recrutement. En effet, Fiat propose plusieurs postes, notamment dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Via la plateforme dédiée au recrutement Emploitic et le réseau professionnel Linkedin, le constructeur qui s’apprête à s’installer en Algérie a fait son annonce.

Dans le détail, Fiat El Djazair recrute plusieurs profils pour sa Direction Administrative et Financière (DAF), située à Oued Semmar à Alger. Notamment, un comptable fournisseur et un comptable client. Ainsi qu’un centralisateur comptable. On notera que la filiale du groupe Stellantis est également à la recherche de son futur manager de zone et un trésorier.

Et ce n’est pas tout ! En effet, d’autres postes sont à pourvoir. Notamment, conseiller livraison, conseiller commercial. Ou encore chargé Back office et responsable qualité.

Le wali d’Oran donne plus de détails sur l’état d’avancement des travaux

Ce mercredi, le wali d’Oran a donné plus de détails sur l’état d’avancement des travaux au niveau de l’usine de la zone industrielle de Tafraoui. En effet Said Sayoud a assuré que les travaux sont très avancés. D’ailleurs, les travaux de la première unité industrielle sont achevés. Sachant que les travaux dans la deuxième unité ont dépassé 45 %.

Dans le même sillage, le responsable susmentionné a fait savoir que l’entreprise étatique Sonelgaz a été chargée du raccordement électrique. Par rapport au raccordement de l’usine au gaz et à l’eau potable, Sayoud a indiqué que les travaux seront lancés dans les prochains jours. Ainsi, le constructeur automobile ne va pas tarder à lancer la première voiture produite en Algérie, a affirmé Saïd Sayoud.