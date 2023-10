Emploi en Algérie : voici les chiffres avancés par le Gouvernement

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a tenu une conférence à Alger, centrée sur l’évaluation de l’opération de recrutement dans différents secteurs en Algérie. Visant à fournir des données précises sur l’emploi dans le pays, et elle rassemble les ministres des secteurs concernés pour partager leurs perspectives et réalisations.

Le ministre a souligné les efforts considérables déployés par l’Algérie pour renforcer l’emploi, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune. Il a insisté sur le fait que ces efforts demeurent méconnus, malgré les défis mondiaux et régionaux tels que la pandémie de COVID-19, la crise en Ukraine, et les fluctuations des marchés financiers.

Pour commencer, Brahim Merad, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a souligné que les politiques publiques nationales placent le citoyen au centre de leurs priorités, malgré les circonstances géostratégiques complexes.

Merad a présenté un bilan positif de son secteur en matière d’emploi. Depuis 2020, près de 300 000 agents ont intégré des postes permanents dans les collectivités locales, en plus des nouveaux emplois créés dans les nouvelles wilayas.

Des augmentations salariales et des pensions de retraite

De plus, Fayçal Bentaleb, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a mis en lumière les efforts de l’État pour améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs, des retraités et des demandeurs d’emploi. Plus de 500 000 bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle ont trouvé des emplois permanents au sein des entreprises et administrations publiques jusqu’en septembre 2023.

Il a aussi souligné que les salaires ont connu quatre augmentations successives de 2020 à 2023, bénéficiant à 2,8 millions de personnes, soit une augmentation salariale de 47%. Les allocations et pensions de retraite ont également augmenté pour 3,8 millions de bénéficiaires.

Kamel Baddari, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a quant à lui mis en avant les progrès dans son secteur. Il évoque un « saut sans précédent » en matière d’emploi pour les diplômés de magistère et de doctorat non salariés. Le recrutement de 8 000 personnes de cette catégorie est un exemple notable.

Soulignant l’engagement de l’université dans le développement économique en transformant les diplômés universitaires en créateurs d’emplois. Plus de 270 projets innovants ont été initiés dans cette optique, avec un objectif de 700 start-ups d’ici la fin de l’année. D’autres projets visent la création de micro-entreprises économiques.

Les nombreuses opérations de recrutement dans l’Éducation

Alors que Abdelhakim Belaabed, ministre de l’Éducation nationale, a rappelé les décisions historiques en faveur de l’éducation prises par le président Abdelmadjid Tebboune. Ces mesures ont permis le recrutement de plus de 9 000 enseignants d’anglais dans le primaire et de 12 877 enseignants d’éducation physique et sportive.

Pour conclure, il présenté également un aperçu détaillé des récentes opérations de recrutement dans le secteur de l’éducation, avec plus de 240 000 employés recrutés, comprenant du personnel enseignant et administratif.