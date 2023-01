Emploi en Algérie : quels sont les métiers les plus demandés en 2022 ?

Le marché de l’emploi en Algérie est principalement caractérisé par un taux de chômage élevé et un grand nombre de jeunes diplômés qui ont du mal à trouver un emploi. La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’économie algérienne, entraînant une hausse du chômage. Les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire ont été les services, le tourisme et les petites et moyennes entreprises.

Malgré une certaines évolutions l’année suivante, ce secteur est encore impacté. En effet, la Banque mondiale affirme dans son rapport de suivi de la situation économique en automne 2022 : «le nombre officiel d’offres d’emploi a connu une reprise partielle au T1-2022, mais demeure en dessous de son niveau pré-pandémie».

C’est dans l’optique de mettre la lumière sur les différents facteurs, impactant le recrutement au sein de l’écosystème de l’emploi algérien qu’un rapport a été publié par site d’emploi algérien “Emploitic” et le site du groupe de consulting de Boston “BCG”.

Ce rapport répond à une question que tout chercheur d’emploi se pose : quels sont les métiers les plus demandés en Algérie ?

Algérie : quels sont les métiers les plus demandés ?

Tout d’abord il faut rappeler que le marché d’emploi local a progressé de 30% dans les annonces d’emploi, ce qui est assez significative au vue de la demande. Enfin, les métiers les plus demandés relèvent des secteurs suivants : le commerce et le marketing.

Les métiers les plus demandés en 2022 sont donc classés comme suit :

Commercial et marketing : 25%

Administration et l’artisanat : 21%

L’industrie : 19%

la finance, la fiscalité et l’audit : 13%

L’IT et la télécom : 11%

La santé et la pharmacologie : 5%

Le BTP : 4%

Le tourisme et l’hôtellerie : 2%

Néanmoins, ces chiffres sont à nuancer avec une seconde liste, celle des secteurs qui ont le plus recruter au courant de cette année-là. Ils sont donc, classés comme tel : industrie (31%), service (23%), commerce/distribution (12%), informatique/télécom/internet (11%), BTP (8%), Finance (9%), Energie (6%), Administration/ONG (1%).