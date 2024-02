Emploi en Algérie : l’enseignement supérieur recrute plus de 1700 enseignants

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a récemment lancé un appel majeur en annonçant l’ouverture d’un concours pour pourvoir plus de 1000 postes budgétaires destinés à renforcer les rangs des professeurs chercheurs pour l’année 2024.

1725 postes budgétaires ouverts pour renforcer le corps professoral supérieur en Algérie

Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Enseignement Supérieur a annoncé l’ouverture d’un concours visant à recruter 1725 enseignants universitaires. Dans sa note, le MES a souligné l’importance de ce concours dans le cadre du soutien à l’encadrement pédagogique au sein des institutions universitaires. Cette initiative vise à promouvoir la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers le recrutement de professionnels qualifiés et engagés.

Les candidats intéressés doivent soumettre leurs candidatures exclusivement via la plateforme numérique « Progres » en suivant le lien électronique fourni par le ministère.

Recrutement – ministère de l’Enseignement Supérieur : les dates importantes

Le calendrier de recrutement et de concours assure la transparence et l’équité dans le processus de sélection. Il comprend différentes étapes cruciales, telles que l’annonce officielle du concours dans les journaux locaux du 20 au 22 février et l’ouverture de la plateforme numérique « Progres » du 27 février au 18 mars pour le dépôt des candidatures.

Chaque université étudiera les dossiers de ses candidats du 19 au 28 mars, puis programmera des entrevues avec les comités de sélection du 23 avril au 14 mai. Enfin, du 15 au 28 mai, la liste des candidats retenus sera annoncée en vue de leur nomination, fixée au 7 septembre.