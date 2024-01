Emploi en Algérie : le ministère des Affaires étrangères recrute

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a récemment annoncé l’organisation d’un concours de recrutement basé sur des épreuves pour accéder au poste d’ingénieur d’État en informatique. Voici les détails à connaître si vous souhaitez participer.

Pour postuler, vous devez être résident dans l’une des wilayas suivantes en Algérie : Alger, Tipaza, Boumerdès, ou Blida, et la compétition se déroulera sous forme d’épreuves, et les candidats doivent détenir un diplôme d’ingénieur d’État ou un master en informatique, ou une équivalence reconnue. De plus, 15 postes financiers sont ouverts pour ce concours.

De plus, le dossier de candidature doit inclure une lettre de candidature, une copie de la carte d’identité nationale en cours de validité, une copie du diplôme requis, une attestation de résidence dans l’une des wilayas spécifiées, et un formulaire d’informations dûment rempli et signé par le candidat.

Alors que le formulaire d’informations est disponible en téléchargement sur les sites web officiels de la Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative :

Étapes du processus de candidature

Par ailleurs, si votre candidature est acceptée, vous devrez fournir les documents suivants :

Une copie du document prouvant votre situation vis-à-vis du service national.

Un extrait de casier judiciaire en cours de validité.

Un extrait d’acte de naissance.

Deux certificats médicaux (général et des maladies respiratoires) émis par un médecin qualifié.

Deux photos d’identité.

Les inscriptions sont ouvertes pendant quinze jours ouvrables à compter de la date de la première annonce dans la presse écrite, et les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier à l’adresse suivante : Ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Direction Générale des Ressources / Direction des Ressources Humaines, Bureau n° 224, Plateau des Anassers, Alger.

Les candidats doivent joindre à leurs dossiers une quittance de paiement des frais de participation, fixés à 400 DZD. Le règlement peut être effectué dans les bureaux de poste en utilisant la mention « M. le Receveur Central du Trésor » et en indiquant le numéro de compte courant 3000.50 clé 52.

Pour conclure, il est impératif d’annexer au dossier de candidature une déclaration de participation à la compétition émise par l’institution employeur, signée et authentifiée par l’autorité compétente, et tout dossier incomplet ou parvenant en dehors des délais fixés ne sera pas pris en considération, conformément aux directives du ministère.