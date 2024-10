Emploi en Algérie : le ministère des Affaires Étrangères lance un concours de recrutement

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a annoncé ce mardi l’ouverture d’un concours de recrutement externe. Le concours, selon un communiqué du ministère, est ouvert à toute personne répondant aux critères spécifiés dans l’annonce. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour moderniser et renforcer ses capacités dans la gestion et la préservation des documents et archives.

Le ministère des Affaires étrangères lance un concours de recrutement pour les archivistes

Cette initiative vise à renforcer le corps des documentalistes archivistes au sein de l’administration, avec cinq postes ouverts pour le grade de documentaliste archiviste analyste. Les candidats intéressés devront soumettre leur dossier uniquement par voie postale, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la première publication de l’annonce dans la presse nationale. Cette méthode de soumission par courrier vise à assurer une gestion centralisée et ordonnée des candidatures, tout en garantissant l’équité entre tous les participants.

Le ministère informera à une date ultérieure les candidats retenus des détails concernant les épreuves écrites, y compris le lieu et la date des examens. Il communiquera ces informations directement aux candidats admissibles pour leur permettre de se préparer efficacement.

Les détails du concours disponibles en ligne

Le ministère a également mis à disposition des informations complètes sur les conditions de participation, la composition du dossier, ainsi que le programme de référence adopté pour les épreuves. Le ministère détaille également les matières sur lesquelles il évaluera les candidats. Les personnes intéressées peuvent consulter le site web officiel du ministère pour accéder à ces informations sur ce lien.

Ce concours représente une opportunité importante pour les professionnels du domaine des archives, offrant non seulement des perspectives de carrière au sein d’une institution clé de l’État, mais aussi une chance de contribuer à la gestion et à la préservation du patrimoine documentaire national.