Emploi en Algérie : le ministère de l’Agriculture recrute pour différents postes

Le ministère de l’Agriculture et du Développement Rural en Algérie a récemment annoncé l’ouverture d’un concours externe basée sur les qualifications pour pourvoir 55 postes au sein de l’administration centrale. Ceci vise à renforcer l’effectif du ministère dans divers domaines.

En effet, selon le communiqué officiel du ministère, les postes à pourvoir sont répartis dans différentes catégories professionnelles, notamment :

Ingénieur agricole Ingénieur en ressources hydriques Vétérinaire Ingénieur en informatique Ingénieur statisticien Traducteur Documentaliste Analyste administratif Administrateur Assistant administratif Attaché principal de l’administration Secrétaire de direction principal Secrétaire de direction Secrétaire

Ainsi, les candidats intéressés sont invités à déposer leurs dossiers de candidature au niveau de la direction des ressources humaines et de la formation, située au siège du ministère. De plus, le dépôt des candidatures a débuté le 18 septembre et se poursuivra jusqu’au 9 octobre 2023, conformément aux informations fournies dans le communiqué ministériel.

Le ministère de l’Agriculture annonce une autre campagne de recrutement à venir

Outre les 55 postes mentionnés ci-dessus, la même source a annoncé que les directions provinciales, les institutions sous tutelle du ministère de l’Agriculture, ainsi que la direction des forêts ouvriront prochainement d’autres concours pour le recrutement de 250 candidats supplémentaires.

Une fois que les dossiers de candidature seront examinés, les candidats sélectionnés seront invités à passer des épreuves de sélection, qui pourraient inclure des tests écrits, des entretiens et des évaluations pratiques en fonction des postes.

Pour conclure, les candidats sont encouragés à préparer minutieusement leurs dossiers de candidature en rassemblant tous les documents requis. Et il est également recommandé de consulter régulièrement les annonces du ministère pour toute mise à jour concernant le processus de sélection.