Emploi en Algérie : le ministère annonce le lancement d’un nouveau service en ligne

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Ben Taleb, a récemment annoncé une initiative majeure visant à moderniser le système de formation pour le mettre en phase avec les besoins du marché du travail en Algérie.

En effet, le ministère a développé une nouvelle plateforme appelée « Tawjih » pour rapprocher et adapter les résultats de la formation aux exigences du marché du travail. Donc, cet outil électronique unique vise à informer les étudiants du secondaire, de l’enseignement supérieur, et de la formation professionnelle sur les branches et spécialisations demandées sur le marché.

En outre, il est importante de noter que l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANEM) a développé 37 services électroniques, dont la plateforme interactive « Minha ». Cette dernière a permis à l’Agence de gérer efficacement les listes des bénéficiaires de l’allocation chômage. De plus, une plateforme a été mise en place pour faciliter la transformation des contrats du dispositif d’intégration sociale en contrats à durée indéterminée à temps partiel. Et une autre innovation, la plateforme « El wassit on line », favorise la transparence dans le traitement des offres et demandes d’emploi.

De plus, le ministre Ben Taleb a révélé que le nouveau système de comptabilité permet aux grandes entreprises de déposer et de traiter leurs offres d’emploi en un temps record. Ceci donne aux autorités locales la possibilité de suivre le processus du début à la fin, renforçant ainsi la collaboration entre le secteur privé et les institutions gouvernementales.

Service de messagerie « El mourassil »

Par ailleurs, un autre ajout important est le service de messagerie « El mourassil », qui fournit aux chercheurs d’emploi des informations précieuses sur les offres d’emploi et leur permet de suivre le statut de leurs demandes.

En parallèle, le ministre a présenté l’application et le service de la blogosphère algérienne pour les métiers et les emplois, appelée « NAME ». Cette plateforme, récemment approuvée lors d’une réunion gouvernementale, devrait faciliter l’accès aux opportunités d’emploi en levant les obstacles liés à la recherche de postes vacants.

Pour conclure, cette transition vers une approche numérique dans le domaine de l’emploi en Algérie marque une étape cruciale dans la modernisation du système. Les nouvelles technologies facilitent l’accès à l’information, la gestion des offres et demandes d’emploi, et renforcent la transparence. Ces initiatives promettent d’apporter des changements significatifs dans la vie professionnelle des Algériens, en alignant leurs compétences avec les besoins du marché.