Emploi en Algérie : le MES recrute plus de 5000 enseignants universitaires

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé l’ouverture de 5 310 nouveaux postes pour recruter des professeurs assistants de classe « B », lors de la réponse aux questions orales des députés de l’assemblée nationale.

C’est le nombre de postes mis à disposition le plus élevé dans le secteur durant la dernière décennie. Le ministre s’est aussi exprimé sur les études nécessaires pour obtenir un diplôme de master ou son équivalent pour les titulaires d’un diplôme technique supérieur dans le secteur de la santé.

Il a déclaré que les étudiants peuvent poursuivre leur formation dans les établissements de formation supérieure paramédicale affiliés au ministère de la santé, puisque ce ministère exerce la tutelle pédagogique sur eux depuis l’année universitaire 2012-2013.

Des annexes d’universités suisses et norvégiennes en Algérie ?

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait rencontré les ambassadeurs de Suisse et de Norvège à Alger pour discuter de la possibilité de jumelage entre les universités algériennes et celles des deux pays.

Ils ont aussi évoqué la possible ouverture d’annexes d’établissements d’enseignement supérieur suisses et norvégiens en Algérie.

Cette rencontre avec les ambassadeurs des deux pays avait pour objectif d’intensifier la coopération et des échanges entre les universités algériennes et norvégiennes. Cette initiative vise à hisser l’université algérienne au niveau international.