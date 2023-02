Emploi en Algérie : la direction générale des douanes recrute

La direction générale des Douanes a annoncé l’ouverture d’un concours de recrutement au titre de l’année 2022. En effet, ce concours concerne plusieurs filières. Notamment, l’administration générale, la traduction et l’interprétariat, l’informatique et les statistiques. Ainsi que la filière documentation et archives, l’habitat et l’urbanisme et la santé publique. Dans ce sillage, on notera que les wilayas d’affectation sont les suivantes :

Alger

Ouargla

Chlef

Laghouat

Bechar

Sétif

Illizi

Tébessa

Tlemcen

Annaba

Selon le communiqué dévoilé par la direction des Douanes, le délai des inscriptions est fixé à 15 jours ouvrables. Et ce, à compter de la publication de l’avis de recrutement. On notera également que les candidats seront informés individuellement de la date et du lieu des épreuves écrites. En ce qui concerne le dossier de candidature, on vous donné plus de détails dans la partie suivante.

Concours – Douanes : voici le dossier de candidature à fournir

Le même document, a fait savoir que chaque candidat doit joindre plusieurs pièces à son dossier de candidature avant de le déposer. Les documents demandés, sont les suivants :

Une demande manuscrite de participation au concours.

Un formulaire rempli par le candidat (le formulaire peut être téléchargé et imprimé notamment via le site internet de la direction générale des douanes).

Une copie de la carte d’identité nationale, en cours de validité.

Une copie du titre ou du diplôme joint des relevés de notes durant le cursus d’étude.

Toute attestation justifiant la durée de travail exercé par le candidat.

Tout document justifiant que le candidat a suivi une formation supérieure par rapport au diplôme requis, le cas échéant.

Tout document justifiant des travaux ou études réalisées par le candidat, le cas échéant.

Un Certificat de résidence justifiant la résidence du candidat dans la juridiction concernée par le recrutement.

Reçu de paiement des frais de participation de 200 DA par mandat au CCP n°3000.50 clé 52 avec la mention a viré au compte trésor n°597.750 ouvert auprès du Trésor public d’Alger au nom de la recette de la direction générale des douanes.

Une fois que le candidat est définitivement admis, il est nécessaire de compléter le dossier en y ajoutant les pièces suivantes.