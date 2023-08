Emploi en Algérie : la DGSN lance un concours de recrutement

La direction générale de la sûreté nationale a fait savoir qu’un concours de recrutement serait ouvert, basé sur une sélection rigoureuse et l’étude des dossiers, dans le but d’intégrer des agents contractuels affiliés à divers niveaux hiérarchiques.

Dans un communiqué, l’administration a précisé que ces recrutements seraient effectués selon un contrat à durée déterminée, sous l’appellation « 2023 ».

Le communiqué ajoute que le formulaire de participation au concours peut être téléchargé et imprimé, et que les conditions de participation peuvent être consultées sur le site Internet et les réseaux sociaux de la police algérienne (Facebook, Instagram et Twitter).

Récemment, la Direction Générale de la Sûreté Nationale avait aussi initié une campagne de recrutement englobant diverses spécialités, en mettant en avant les secteurs de la santé et des sciences vétérinaires.

La protection civile recrute également

La direction générale de la protection civile a annoncé son intention d’organiser un concours basé sur les attestations pour le recrutement de 120 agents de protection civile à travers le pays pour l’année 2023.

Selon un communiqué émis ce mardi par la même direction, ce concours compte 60 postes de premier-lieutenant de la Protection civile destinés aux candidats masculins, ainsi que 60 postes de lieutenant, également pour les candidats masculins.

En ce qui concerne les critères d’éligibilité, pour le poste de premier-lieutenant, les candidats doivent être de algériens, jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir de casier judiciaire contenant des mentions incompatibles avec la nature de l’activité au sein du corps de protection civile.