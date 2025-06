Emploi en Algérie (2025) : Découvrez les 4 métiers les mieux rémunérés (selon l’ONS)

En quête d’opportunités de carrière lucratives en Algérie ? Pour vous aider à naviguer le marché du travail, nous nous appuyons sur les données de la plus récente enquête de l’Office National des Statistiques (ONS) de 2022.

Ces chiffres offrent un aperçu fondamental des disparités salariales et des secteurs les plus rémunérateurs du pays, des informations toujours pertinentes qui, couplées aux récentes annonces d’augmentations salariales, dessinent un tableau clair des métiers à privilégier.

Ce rapport révèle des écarts significatifs de rémunération influencés par le secteur d’activité et la catégorie professionnelle, avec des différences notables entre le public et le privé.

Le salaire net mensuel moyen à l’échelle nationale s’établissait à environ 43 500 dinars algériens en 2022. Cependant, cette moyenne masque des réalités très contrastées.

1. Les métiers de l’industrie extractive (Pétrole, Gaz, Mines & Carrières)

Le secteur des Industries Extractives (qui englobe la production et les services d’hydrocarbures, les mines et les carrières) se confirme comme le plus lucratif en Algérie. En mai 2022, le salaire net moyen y atteignait 114 100 DA.

Salaires par qualification :

Les cadres de ce secteur étaient les mieux payés du pays, avec un salaire net moyen de 137 100 DA .

de ce secteur étaient les mieux payés du pays, avec un salaire net moyen de . Les agents de maîtrise suivaient de près avec 110 900 DA , un chiffre particulièrement notable, étant 2,5 fois supérieur au salaire net moyen de l’ensemble du personnel d’exécution au niveau national et 1,8 fois supérieur au salaire net moyen global.

suivaient de près avec , un chiffre particulièrement notable, étant 2,5 fois supérieur au salaire net moyen de l’ensemble du personnel d’exécution au niveau national et 1,8 fois supérieur au salaire net moyen global. Même le personnel d’exécution dans ce domaine bénéficiait d’un salaire moyen élevé de 78 769 DA.

Cette rémunération suggère un besoin crucial de compétences spécialisées. Pour les postes de cadres et d’agents de maîtrise, des diplômes universitaires (ingénieurs, géologues, experts financiers…) et une expertise technique avérée dans les domaines de l’ingénierie pétrolière, minière, de la géophysique, ou de la gestion de projet sont généralement indispensables.

Le personnel d’exécution, quant à lui, nécessite souvent des certifications techniques spécifiques et une expérience pratique sur le terrain.

2. Les professionnels des activités financières (Banques & Assurances)

Le secteur des Activités Financières (banques et assurances) se positionne également parmi les plus rémunérateurs. En mai 2022, le salaire net moyen mensuel y était de 64 300 DA, soit 1,5 fois le salaire net moyen global.

Ce domaine attire également de nombreux diplômés et bénéficie de grilles salariales avantageuses.

Salaires par qualification :

Les cadres percevaient en moyenne 79 392 DA.

Les agents de maîtrise avaient un salaire moyen de 54 619 DA .

. Le personnel d’exécution touchait environ 43 573 DA.

Notons que dans le secteur privé national, les Activités Financières étaient particulièrement dynamiques, avec un salaire net moyen global de 76 400 DA, et des cadres atteignant 120 871 DA.

Des diplômes en finance, économie, comptabilité, gestion ou droit des affaires sont essentiels pour les postes de cadres. Les agents de maîtrise et le personnel d’exécution requièrent souvent des diplômes techniques ou universitaires dans ces mêmes domaines, ainsi que des compétences solides en analyse, service client et conformité réglementaire.

3. Les cadres dans le secteur de la Santé (Privé)

Bien que le salaire net moyen global du secteur de la Santé (privée) soit de 47 738 DA, il offre des rémunérations particulièrement intéressantes pour les cadres. Il est crucial de préciser que cette enquête concerne les structures de santé du secteur privé, excluant le secteur public.

Salaires par qualification :

Les cadres de la Santé privée percevaient un salaire net moyen de 100 891 DA. Ce montant est plus du double du salaire net moyen global de cette section (2,11 fois).

percevaient un salaire net moyen de Ce montant est plus du double du salaire net moyen global de cette section (2,11 fois). En revanche, le personnel d’exécution dans ce secteur avait un salaire net moyen de 25 447 DA, représentant seulement 53% du salaire moyen de la section.

Pour les cadres dans la Santé privée, il s’agit principalement de médecins spécialistes, chirurgiens, directeurs de cliniques, pharmaciens hospitaliers, ou administrateurs de santé. Ils nécessitent des diplômes universitaires supérieurs (Doctorat en médecine) et souvent une spécialisation reconnue, ainsi qu’une expérience significative.

4. Les agents de maîtrise dans les Transports et Communications

Le secteur des Transports et Communications affiche un salaire net moyen global de 48 484 DA. Au sein de ce secteur, les agents de maîtrise bénéficient de salaires compétitifs, surtout dans le secteur public.

Salaires par qualification :

En moyenne, les agents de maîtrise dans ce secteur gagnaient 54 944 DA.

Dans le secteur public, ce montant augmentait à 63 014 DA.

Les agents de maîtrise peuvent inclure des superviseurs logistiques, des techniciens supérieurs en télécommunications, des chefs d’équipe en maintenance des infrastructures de transport ou de réseaux.

Emploi en Algérie (2025) : Une dynamique salariale en évolution

L’enquête de l’ONS met en lumière une réalité économique complexe où la qualification et le secteur juridique jouent un rôle prépondérant dans la détermination des salaires. Le salaire net moyen mensuel global a connu une faible progression de 1,4% entre 2021 et 2022, s’établissant à 43 467 DA. Cette hausse était de 1,1% pour les cadres, 1,8% pour les agents de maîtrise et 1,5% pour le personnel d’exécution.

La structure du salaire brut montre que le salaire de base représente en moyenne 56% de la rémunération totale, le reste étant constitué de primes et indemnités. Cette proportion est plus élevée dans le secteur privé (59%) que dans le public (50%), bien que certaines activités comme les Industries extractives (public) ou les Activités financières et la Santé (privé) montrent une part du salaire de base plus importante.

Ces données de 2022, bien qu’elles ne reflètent pas les ajustements exacts de 2025, fournissent une base solide pour comprendre les tendances et les secteurs porteurs de l’emploi en Algérie, soulignant l’importance continue de la qualification pour accéder aux meilleures rémunérations.