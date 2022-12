Emploi en Afrique : l’entrepreneuriat est la solution selon Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné aujourd’hui, lundi 5 décembre 2022, la nécessité d’aller vers un entreprenariat basé sur la créativité pour répondre au problème de l’emploi sur le continent africain.

En effet, selon le président Tebboune le continent africain enregistre les taux de jeunes les plus élevés mais également des taux de chômage élevés, dans un discours lu en son nom par le Premier ministre Aimene Benabderrahmane, et ce en marge de l’ouverture des travaux de la 1ère édition de la conférence africaine des startups, organisée par le ministère de l’Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, sous le Haut Patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont débuté lundi à Alger.

Ajoutant que se diriger vers l’entrepreneuriat basé sur la créativité est une priorité urgente pour affronter le problème de l’emploi et réfléchir à une politique générale permanente pour les entreprises émergentes.

Tebboune explique la nécessité des start-up dans le développement du continent africain

En outre, le chef de l’Etat a souligné le fait que les défis de développement de notre continent sont nombreux, ce qui nécessite donc d’appliquer l’approche reposant sur le renforcement du rôle des start-up qui ont prouvé leur efficacité dans la réalisation du développement durable. Rappelant aussi que les grandes entreprises se sont lancées en tant que startups dans un environnement encourageant, se transformant en projets productifs qui absorbent le chômage.

Abdelmadjid Tebboune a souligné qu’il est inévitable d’intégrer les concepts de start-up et d’innovation dans les systèmes économiques des pays africains, vu le potentiel de la jeunesse africaine.

Il a aussi expliqué que la conférence vise à valoriser le rôle des énergies vivantes, et à conduire à des solutions qui limitent la fuite des cerveaux. Développer des stratégies de développement pour attirer des ressources humaines hautement qualifiées.

Enfin, le chef de l’Etat a encouragé à faire de cette initiative, qui émane de l’Algérie, une date périodique et renouvelée qui consolide les valeurs de solidarité et de coopération africaines.