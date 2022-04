Emploi en Algérie : quels sont les secteurs qui recrutent le plus en 2022 ?

La troisième édition de l’étude Emploitic : « Perspectives de recrutement » vient d’être rendue publique. Celle-ci éclaire l’opinion sur les prévisions des entreprises en matière d’embauche pour le 1er semestre de l’année 2022. Plus de 500 firmes de toutes tailles réparties sur le territoire national et appartenant à différents secteurs d’activités ont participé à cette étude.

Le premier volet de l’enquête fait une rétrospective du marché de l’emploi en 2021 et souligne les principales difficultés qu’ont rencontrées les entreprises durant cette année.

Quant au second volet, il porte sur les ambitions des entreprises en matière de création d’emploi. Ainsi, 37 % des compagnies sondées prévoient de recruter durant ce premier semestre de l’année 2022. Cela représente une évolution de 9 points par rapport à la même période de l’année 2021. En outre, le rapport met en relief les défis majeurs auxquels seront confrontées les entreprises afin de revenir à un niveau de croissance semblable à celui d’avant la pandémie du covid-19.

C’est sur cette partie de l’étude que nous allons nous pencher dans l’article qui suit.

Les perspectives de recrutement pour le 1er semestre 2022

Les résultats du rapport Emploitic indiquent que 37 % des entreprises envisagent de recruter durant le 1er semestre 2022. Sur le site emploitic.com, le nombre d’offres d’emploi en janvier et février 2022 a augmenté de 17 % par rapport à la même période de l’année 2021. En revanche, près de deux tiers des entreprises sondées (63 %) ne prévoient pas d’élargir leurs effectifs, 17 % d’entre elles comptent encore les réduire.

En ce qui concerne les spécialités recherchées, le commerce et le marketing arrivent en tête de liste. À la question : dans quels métiers prévoyez-vous de recruter en 2022, 37,4 % des entreprises ont déclaré qu’elles désirent renforcer leurs effectifs en agents commerciaux. En deuxième et troisième position, on retrouve les postes de marketing/communication (26,3 %) et d’administration et moyens généraux (25,5 %). Les métiers de l’industrie se classent au 4e rang avec une prévision de l’ordre de 23,6 %. Relativement aux autres professions, 19 % des entreprises envisagent d’embaucher des informaticiens, 13,5 % des agents du BTP, 8,8 % du personnel de santé et seulement 3,5 % des professionnels du tourisme et de l’hôtellerie.

Les prévisions 2022 par secteur

Comme à l’accoutumée, les secteurs qui comptent recruter le plus durant ce le 1er semestre 2022 sont : l’industrie, le secteur des services, le BTP et le commerce et la distribution.

En effet, 42 % des firmes du secteur industriel, 38 % des sociétés de service, 32 % des entreprises du BTP, 29 % des compagnies de distribution et de commerce escomptent une croissance de leurs effectifs.

Au point de vue de la taille des entreprises, les prévisions sont sensiblement équivalentes. En moyenne, 37 % des TPE, des PME et des grandes entreprises projettent d’embaucher de nouveaux employés au cours de la première moitié de l’année 2022.

Pourquoi les entreprises hésitent-elles à engager les jeunes diplômés ?

Dans le rapport « Perspectives de recrutement » 2021, les principaux obstacles au recrutement que les entreprises sondées ont mentionnés étaient : la rareté des talents (42 %) et le manque d’une connaissance solide du métier (33 %). Par ailleurs, 29 % des compagnies déplorent un écart important entre les acquis académiques et les exigences du monde professionnel. Les recruteurs estiment que les jeunes diplômés ne sont pas suffisamment préparés à aborder le marché du travail, que ce soit sur le plan du savoir-faire que sur celui du savoir-être.

(i) Téléchargez le rapport complet en PDF en cliquant sur le lien suivant : Perspectives de recrutement S1 2022