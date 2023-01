Emploi – Algérie : la Protection civile recrute en ce janvier 2023

La direction générale de la protection civile a annoncé, via un communiqué rendu public aujourd’hui sur sa page Facebook officielle, l’organisation d’un concours de recrutement national. En effet, ce concours sera effectué sur la base des diplômes, et ce, pour le recrutement de 50 médecins pour le grade de médecin lieutenant.

Quelles sont les conditions de participation au concours de la Protection civile ?

Les services responsables ont, via le document susmentionné, dévoilé les conditions nécessaires pour la participation au concours. Dans le détail, le candidat doit :

Posséder la nationalité algérienne ;

Jouir de ses droits civiques ;

Que son casier judiciaire ne comporte pas de mentions incompatibles avec la nature de l’activité du corps de la Protection civile ;

Être en situation régulière vis-à-vis du service national (ou en être exempté pour des raisons non médicales) ;

L’âge du candidat à la date du concours ne doit pas excéder 30 ans ;

La taille ne doit pas être inférieure à 1,70 m pour les candidats de sexe masculin et 1,65 m pour les candidats de sexe féminin ;

Avoir une acuité visuelle des deux yeux équivalente à 15/20 (sans port de lunettes ni de lentilles de contact), et l’acuité de chaque œil ne soit pas être inférieure à 7/10 ;

Ne pas avoir de tatouage sur son corps ;

Réussir l’examen médical et psychologique organisé par la Direction générale de la Protection civile.

Concours protection civile : voici les documents à joindre au dossier de candidature

Afin de présenter sa candidature, chaque candidat doit déposer un dossier. Celui-ci comprend en effet plusieurs documents requis. Notamment, une demande manuscrite et une copie de la carte nationale. Ainsi qu’une autre du diplôme demandé accompagnée des relevés de notes de l’intéressé. On citera, en outre, trois certificats médicaux : médecine générale, pneumologie et ophtalmologie).

Le candidat doit fournir également une attestation de travail et une fiche familiale (pour les mariés). Sans oublier le formulaire d’information disponible sur le site officiel de la direction générale de la fonction publique. Sachant que les candidats retenus sont amenés à compléter leur dossier. En déposant notamment, 2 photos, une copie de l’attestation du service militaire et un extrait de naissance.

On précisera que la période du dépôt ou de l’envoi des dossiers ne doit pas dépasser 30 jours. À compter de la date de lancement du concours. Rappelons que l’opération s’effectuera au niveau de l’école des pompiers à Bordj El Bahri à Alger.