Emploi – Algérie : la DGSN recrute dans plusieurs wilayas

Ce mercredi, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, via un communiqué rendu public sur sa page Facebook officielle, le lancement d’un concours de recrutement d’agents contractuels au grade d’ouvrier professionnel du premier degré. En effet, les contrats des agents recrutés seront à durée déterminée (CDD). Et ce, à temps plein et à temps partiel, sous le titre de l’année 2022.

La même source a fait savoir que le recrutement se fera sur la base de l’étude du dossier de chaque candidat. On notera également que cette campagne de recrutement se fera au profit des directions générales des finances et de l’équipement de 7 wilayas. À savoir Alger, Blida, Oran, Béchar, Constantine, Ouargla et Tamanrasset.

La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué également que le formulaire d’inscription au concours est disponible sur son site web ainsi que ses pages officielles sur les réseaux sociaux. De ce fait, les principaux concernés doivent télécharger ce document pour pouvoir participer. D’ailleurs, les conditions de participation ont été dévoilées.

Concours de recrutement de la DGSN : voici les conditions de participation

Comme on l’avait susmentionné, les dossiers doivent être déposés au niveau des directions régionales des finances et de l’équipement des wilayas concernées. Le dossier à fournir doit comprendre une demande manuscrite, une copie de la carte d’identité nationale ainsi que le formulaire de participation rempli.

Les candidats acceptés doivent accomplir leur dossier de candidature. En fournissant notamment :

Certificat de nationalité.

Extrait de naissance.

Fiche de résidence.

Des certificats médicaux : médecine générale et pneumologie.

06 photos

Fiche familiale

Copie de l’attestation de situation vis-à-vis du service national

Extrait de casier judiciaire.

Sachant que le dernier délai du dépôt des dossiers ne doit pas dépasser 20 jours à compter de la date de l’annonce du concours. On notera également qu’il s’agit de 7 postes à temps partiel ainsi que 157 postes à temps plein.