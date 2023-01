Emploi Algérie : la DGSN recrute dans différentes spécialités

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé un concours de recrutement ce mardi 24 janvier 2023. En effet, via un communiqué rendu public sur sa page Facebook officielle, la DGSN a indiqué que ce nouveau concours qui vient d’être lancé concerne plusieurs postes dans différentes spécialités.

Notamment, l’informatique, l’administration publique, les travaux publics, la santé… La même source a fait savoir que la sélection se fera sur la base des diplômes des candidats, des épreuves et des tests professionnels. De ce fait, la DGSN a invité l’ensemble des personnes qui souhaitent participer à ce concours à déposer leur dossier de candidature.

Et ce, au niveau des services de police locaux. Soit auprès des directions des ressources humaines. On notera dans ce sillage que la fin des inscriptions a été fixée à 15 jours après la publication de ladite annonce.

Recrutement DGSN : voici le dossier de candidature à fournir

Dans le même sillage on notera que ce concours concerne le personnel assimilé dans divers corps et grades. Le communiqué de la DGSN a dévoilé par ailleurs, le dossier que chaque candidat doit fournir. En effet, les principaux concernés doivent joindre quelques pièces à leur dossier. On citera notamment :

Une demande manuscrite.

Une copie de la pièce d’identité.

Un formulaire à remplir.

Une fiche de résidence.

Une photocopie du diplôme et des relevés de notes du cursus universitaire ou scolaire.

Les candidats acceptés doivent accomplir leur dossier de candidature. En fournissant notamment :

Des certificats médicaux : médecine générale et pneumologie.

06 photos.

Fiche familiale.

Copie de l’attestation de situation vis-à-vis du service national.

Extrait de naissance numéro 7.

En ce qui concerne les dossiers de candidature, dont la sélection se fera sur la base de diplômes, les principaux concernés doivent fournir d’autres pièces :