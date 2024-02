Emploi : Air Algérie recrute des stewards et des hôtesses de l’air

La compagnie aérienne nationale a récemment annoncé sa volonté de renforcer ses équipes en recrutant de nouvelles compétences. Une décision qui intervient dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa flotte et de l’ouverture de nouvelles lignes aériennes.

En effet, pour pouvoir lancer de nouveaux vols, Air Algérie a procédé au renforcement de sa flotte avec de nouveaux avions, mais aussi son personnel avec le lancement d’une campagne de recrutement de nouveaux stewards et hôtesses de l’air.

Air Algérie lance un avis de recrutement : voici les conditions et les postes disponibles

Le 8 février dernier, Air Algérie a lancé un avis de présélection pour constituer une base de données pour le poste d’hôtesses et de stewards de bord. Dans son avis de recrutement, le pavillon national n’a pas indiqué le nombre des PNC.

Par ailleurs, Air Algérie précise les conditions à respecter pour postuler à l’un de ces postes, mais aussi le dossier de candidature. En effet, la compagnie aérienne nationale souligne que les candidats doivent être de nationalité algérienne et âgés entre 19 et 27 ans pour les femmes et entre 17 et 29 ans pour les hommes. Le postulant doit, aussi, être résidant à moins de 30 kilomètres de l’aéroport international d’Alger et être en bonne santé.

Les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat, licence ou encore d’un master, mais surtout détenteur d’un certificat de sécurité de sauvetage, nécessaire pour le métier des PNC. La maitrise des langues étrangères, comme l’anglais et le français, est aussi exigée dans cet avis de présélection.

Quant aux mensurations corporelles, le pavillon national exige une taille entre 160 et 175 cm pour les hôtesses de l’air et entre 170 et 185 cm pour les stewards.

Comment postuler ?

Pour pouvoir faire partie des équipes d’Air Algérie, il convient de transmettre son dossier de candidature à l’adresse suivante : preselection.pnc@airalgerie.dz. Le dossier de candidature doit être complet et comprend les documents suivants :

Un curriculum vitae actualisé du candidat ;

Une lettre de motivation ;

Des photos récentes ;

Extrait de Naissance ;

Des copies des titres et des diplômes du candidat ;

Un certificat de résidence ;

Une copie de la carte d’identité nationale ;

Une copie du justificatif vis-à-vis du service national ;

Une copie des documents suivants : certificat de sécurité et de sauvetage, certificat d’inscription à la formation de stewards et d’hôtesses de l’air et enfin une carte stagiaire.

Les candidats remplissant ces exigences seront convoqués pour passer un entretien de présélection.

À LIRE AUSSI :

>> Emirates recrute du personnel de cabine dans 4 villes algériennes

>>Emploi : la Douane algérienne lance un concours de recrutement, plusieurs postes à la clé