Emploi : Air Algérie lance une campagne de recrutement

Air Algérie lance une campagne de recrutement pour des hôtesses et stewards de bord. La compagnie aérienne nationale offre ainsi des opportunités d’emplois aux jeunes Algériens qui souhaitent rejoindre son équipe.

Pour postuler, les candidats doivent envoyer leur dossier de candidature par courriel électronique à l’adresse suivante : recrutement.drh@airalgerie.dz.

Ce dossier doit comporter :

Une demande manuscrite

Un curriculum vitae

Une copie des titres et diplômes (baccalauréat + certificat de scolarité en deuxième année universitaire au minimum)

Une copie du Certificat de Sécurité et de Sauvetage (C.S.S)

Extrait de naissance

Deux (2) photos récentes

Un certificat de résidence (rayon de 30 km maximum du lieu de travail)

Justificatif vis-à-vis du service national

Après avoir reçu les dossiers de candidature, la compagnie Air Algérie procédera à une sélection physique et à un entretien pour les candidats retenus. Les candidats ayant réussi cette première étape seront invités à passer une épreuve écrite. Les candidats ayant réussi cette deuxième étape seront ensuite soumis à une expertise médicale.

Recrutement Air Algérie : quelles sont les conditions ?

Les candidats doivent être de nationalité algérienne, âgés entre 19 et 27 ans pour les femmes et entre 19 et 29 ans pour les hommes, titulaires du baccalauréat et inscrits en deuxième année universitaire minimum. De plus, ils doivent être détenteurs d’un Certificat de Sécurité et de Sauvetage (C.S.S) et avoir une bonne connaissance des langues (arabe, français, anglais, et plus). Le sens de la communication et une bonne acuité visuelle sont également des qualités requises pour ce poste.

Les personnes voulant postuler doivent également résider dans un rayon de 30 km de l’aéroport d’Alger et disposer d’une bonne condition physique en répondant aux critères de taille et de mensuration, à savoir : une taille entre 1m 60 à 1m 75 pour les femmes et entre 1m 70 et 1m 80 pour les hommes, et une mensuration entre 28 et 42 pour les femmes et entre 40 et 44 pour les hommes, proportionnelle à la taille.