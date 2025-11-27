Emmy Awards 2025 : la journaliste algérienne Fayrouz Ziani distinguée à New York

La journaliste algérienne Fayrouz Ziani a été distinguée par un Emmy International, l’une des récompenses les plus prestigieuses au monde. Ce prix, qui honore une carrière marquée par le courage et l’exigence, lui a été décerné pour son programme More To The Story (Al Jazeera) et son reportage poignant sur Gaza.

Lors de la 53ᵉ édition qui s’est tenue à New York le 24 novembre dernier, les International Emmy Awards ont récompensé des créateurs et interprètes de télévision de neuf pays différents. La cérémonie, organisée par l’Académie internationale des arts et des sciences de la télévision, a rassemblé les professionnels du secteur venus du monde entier.

L’Académie internationale a décerné 16 statuettes Emmy lors de la soirée, récompensant des programmes et des performances dans diverses catégories. Parmi les lauréats notables figurent : Last Days (Programmes artistiques), Ludwig (Comédie), Rivals (Série dramatique), et le reportage Gaza, Search For Life (Actualités). Les prix d’interprétation sont allés à Oriol Pla (Acteur) et Anna Maxwell Martin (Actrice).

La journaliste algérienne Fayrouz Ziani récompensée aux Emmy Awards 2025

Lors de cette cérémonie, la journaliste algérienne Fayrouz Ziani a remporté l’une des seize statuettes décernées par l’Académie. Elle a été récompensée pour son reportage More To The Story (Gaza, Search for Life) dans la catégorie Actualité.

Originaire d’un quartier populaire d’Alger, Fayrouz Ziani a commencé sa carrière à la télévision algérienne (1995-2000) avant de rejoindre Al Jazeera. Dès son arrivée à la chaîne qatarie, elle s’est rapidement imposée en présentant des journaux télévisés et des émissions majeures (Between The Lines, Revolution Talks…).

Basée à Doha, elle a couvert des événements marquants et réalisé des entretiens de références. En tant que productrice et présentatrice de More To The Story, elle propose un format novateur alliant documentaire, enquête et débat.

Fayrouz Ziani, une carrière couronnée par plusieurs distinctions

L’Emmy n’est pas la première distinction pour cette journaliste algérienne. En 2021, elle avait déjà reçu cinq médailles décernées aux États-Unis par le Transatlantic Leadership Network, récompensant son enquête exclusive à Wuhan sur les débuts de la pandémie du Covid-19.

Lors de la remise de sa nouvelle récompense, Fayrouz Ziani a prononcé un discours très émouvant, qu’elle a dédié au peuple de Gaza et aux journalistes d’Al Jazeera tués dans le conflit. Elle a rappelé que la chaîne a perdu 11 collaborateurs sur les 256 journalistes tués par Israël, et a rendu hommage « à l’esprit des martyrs de Gaza » et à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vérité.

